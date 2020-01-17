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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Гарри и Меган – больше не высочества ВИДЕО

Категория: Новости / История и общество

Гарри и Меган – больше не высочества ВИДЕО

 

Герцог Сассекский Гаррии и его супруга Меган больше не будут носить титул Королевских Высочеств и считаться старшими членам британской королевской фамилии. Такое решение приняла королева Елизавета II после консультаций с Гарри и Меган. Королева подчеркнула при этом, что она по-прежнему считает пару и их сына Арчи членами своей семьи.

Лишение титула означает, что Гарри и Меган больше не будут считаться представителями королевы, не смогут присутствовать на официальных церемониях и получать государственное финансирование. Они также выразили желание возместить произведенные за счет казны расходы на ремонт своей резиденции.

Гарри и Меган объявили о своём желании оставить придворную жизнь и зарабатывать на жизнь самостоятельно 8 января. Королева Елизавета выразила недовольство таким неожиданным решением.

Гарри, младший сын принца Уэльсского Чарльза и принцессы Дианы, женился на американке Меган Маркл в мае 2018 г.

 

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