МОН Украины не поддался искушению в румыно-молдавском споре

«Открытое письмо» провокационного содержания направили представители Национально-культурной ассоциации румын Одесской области «Бессарабия» и ряд педагогов школ с обучением на молдавском языке Президенту Украины, в Кабмин, Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки Украины. Они требовали … лишить своих сограждан молдавской национальности обучаться на их родном языке, объединив программы для учреждений общего среднего образования с обучением на румынском и на молдавском языке – в одну: на румынском...

Мудрецы «переиграли» новый закон

Свое предложение, противоречащее нормам Конституции, авторы письма попытались обосновать не только голой фразой, призвав представителей власти «уделить пристальное внимание тревожной для них ситуации», но и юридически.

Попытались по-своему интерпретировать нормы нового украинского закона «О полном общем среднем образовании», недавно принятого во втором чтении Верховной Радой Украины. Авторы письма утверждали, что якобы с вступлением в силу этого закона дети их молдавских классов не смогут учиться на молдавском языке, поскольку Молдова – не член ЕС. Там же было предложено запретить само название «молдавский язык» в школах Одесской области.

Отметим, что численность молдаван в Одесской области в 2001 году составляла 123,8 тысяч человек. Именно молдаване – четвертый по величине этнос Одесчины. А этнических румын было менее 1%: их насчитали в Одесской области – чуть больше семисот.

Но в правовом государстве Украина этнос даже такой малой численности не ограничивают в правах. И доказательств этому – не счесть.

Инициативам румынских общественников – «зеленый свет»

Расцвет активности общественных организаций румын пришелся на 2014-й год, когда в Измаиле состоялся Форум Юга румын Бессарабии, организованный Одесской областной национально-культурной румынской ассоциацией «Бессарабия» при содействии Института румынской культуры (Румыния), Восточной ассоциации румын (Молдова), а также Румынского центра исследований и стратегий (Румыния).

В форуме участвовали: Генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча, директор Румынского центра исследований и стратегий Еуджен Попеску, советник Министерства образования Румынии Еуджен Дабу, глава Национально-культурной ассоциации румын Одесской области «Бессарабия» Анатол Попеску говорили тогда о целях и задачах представителей румынских и молдавских национальных меньшинств Одесской области. Обсуждались вопросы функционирования школ с румынским языком преподавания на территории Одесской области, перспективы открытия румынских культурных центров в Украине, а также возможности обучения представителей румынских национальных меньшинств в высших учебных заведениях Румынии.

Так Анатол Попеску выступал за создание в самом большом молдавском селе Измаильского района Центра румынской культуры:

«Одной из целей общественных национально-культурных организаций румын Одесской области является открытие Центра румынской культуры на базе Утконосовского дома культура. Выбор Утконосовки связан с удобством географического расположения: село находится в центре региона расселения румыноговорящего населения. Кроме того, существующие центры румынской культуры не могут полноценно отвечать ожиданиям румын, поскольку ни один работник этих центров не владеет румынским языком. В связи с этим румынские национально-культурные организации хотят сформировать состав центров румынской культуры из представителей румыноговорящего населения Одесской области».

Генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча отмечал:

«Проведение подобных форумов позволяет формировать в Украине, Румынии и Молдове группы активных граждан, которые будут способствовать развитию и углублению сотрудничества в регионе. Это касается не только вопросов культурного взаимодействия, но и экономического сотрудничества. Примером такого сотрудничества является перспектива сооружения паромной переправы «Орловка – Иссакча»»

На том же форуме звучали предложения «поставить перед руководством страны вопрос о воссоздании Измаильской области, которая существовала в составе Украинской ССР с 1940 по 1954 годы. В состав Измаильской области тогда входило 13 районов: Арцизский, Болградский, Бородинский (центр – село Бородино ныне Тарутинского района), Килийский, Лиманский (центр – Шабо ныне Белгород-Днестровского района), Новоивановский (село Новая Ивановка ныне Арцизского района), Ренийский, Саратский, Староказацкий (село Староказачье ныне Белгород-Днестровского района), Суворовский (село Суворово ныне Измаильского района), Тарутинский, Татарбунарский, Тузловский (село Тузлы ныне Татарбунарского района).

И хотя после аннексии Крыма предложенный на форуме административный передел представлялся, как минимум, странным, это не вызвало тогда вопросов у украинских властей.

В эпицентре активности – Измаил

Поскольку с Утконосовским румынским центром возникли проблемы (не все молдаване захотели там считать себя румынами), центром внимания румынских общественников стал Измаил, где директором КУ Измаильского горсовета «Измаильское бюро содействия инвестициям» был назначен Валентин Строя, до этого работавший в организации трансграничного сотрудничества Еврорегион «Нижний Дунай» (Румыния, Молдова, Украина).

11 мая 2016 года между Министерством иностранных дел Румынии и ИГГУ был подписан договор об открытии Румынского Информационного Центра.

Было отмечено, что румынская сторона рассматривает Измаильский форпост «в качестве инструмента в процессе расширения присутствия румынского языка в Одесской области и популяризации румынской культуры».

В декабре 2016 года Информационный Центр Румынии на базе Измаильского государственного гуманитарного Университета был открыт. Кстати, такие же центры Румыния открыла в молдавских Бельцах и Комрате.

Руководили церемонией в Измаиле Государственный секретарь Румынии по вопросам отношений с румынской диаспорой Петре Гуран и Генеральный консул Румынии в Одессе Эмиль Рапча. Ведь финансирование осуществляется за счет средств бюджета Департамента политики по связям с румынами за рубежом (Румыния), а доступ заинтересованных в деятельности Информационного Центра лиц (в том числе и получение сертификатов о знании румынского языка) является бесплатным.

СМИ отмечали, что открытие измаильского Центра стало «частью Стратегии, проводимой румынским Департаментом политики по связям с румынами за рубежом по укреплению культурных связей с румынскими историческими сообществами».

Важную роль в реализации этого проекта сыграли ректор ИГГУ Ярослав Кичук, директор КУ Измаильского горсовета «Измаильское бюро содействия инвестициям» Валентин Строя и директор Агентства трансграничного сотрудничества «Еврорегион «Нижний Дунай» Игорь Бабаян (два последних – уроженцы Одесской области, получившие образование в Румынии).

В марте 2018 года в Измаиле на Форуме учителей Одесской области создали отдельную Ассоциацию педработников румынской национальности. Ее председателем был избран Михаил Мечиняну, учитель математики из села Орловка.

Организаторами того форума выступали ветераны борьбы за права румын Петр Шкёпу (председатель Одесского областного филиала Христианско-демократического Альянса румын Украины) и Анатолий Попеску (основатель Национально-культурной ассоциации румын Одесской области «Бессарабия»).

А 1 ноября 2018 года усилилось представительство при Измаильской мэрии: в Совет представителей национально-культурных обществ при городском голове Измаила вошла Ассоциация румын Измаила им. Г. Музыческу.

Один из самых значимых шагов по «завоеванию популярности румынского языка» был сделан в 2019 году, когда в ИГГУ начала работать программа по изучению румынского языка с выдачей сертификатов, позволяющих подтвердить знание при получении румынского гражданства. А самому вузу уже пытаются сменить название, теряя государственную принадлежность и всячески подчеркивая желаемую «трансграничность».

Кому на руку «двойное гражданство»?

К слову, пока в руководстве страны мечтают о том, что предоставление двойного гражданства вернет в Украину «светлые умы» и «рабочие руки», наши соседи активно проводят процесс выдачи гражданам Украины румынских паспортов, зная, что пока это идет вразрез с украинским законодательством. Поисковики пестрят зазывающими объявлениями.

Вот, например, прямо рядом с областными управлениями полиции и СБУ в Одессе развернул работу бойкий «помощник в получении румынского гражданства». И вряд ли у каких-либо структур есть данные, сколько иностранных паспортов уже припрятано предусмотрительными жителями Одесской области.

Примеры свободного развития и активной пропаганды румынской культуры в нашем регионе можно перечислять долго. Лобби среди государственных чиновников Украины в экономических и социально-культурных вопросах весьма сильно и всячески поощряется соседним государством.

Но почему же членов Ассоциации румын заботит, как называют себя и на каком языке обучаются 73,3% молдаван Одесской области, которые (согласно данным Всеукраинской переписи населения) назвали своим родным языком именно молдавский? Почему взяли на себя смелость утверждать, что молдавский язык не существует «с научной точки зрения»? Почему считают, что отстаивая свои права, можно нарушать права других?

Вердикт МОН: «будь-яке обмеження прав і свобод громадян за національною відзнакою забороняється і карається законом»

На право молдавского населения самим определять, на каком языке учиться и как себя называть, указал авторам письма Генеральный директор Директората дошкольного и школьного образования Министерства образования и науки Украины А. Осмоловский.

В ответе на письмо румынских активистов он отметил:



«В законе Украины «О ратификации Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств» (статья 2) предусмотрено, что «положения Хартии касаются языков таких меньшинств: белорусского, болгарского, гагаузского, греческого, языка евреев, крымско-татарского, молдавского, немецкого, польского, русского, румынского, словацкого и венгерского».

Положениями закона Украины (статья 6) «О национальных меньшинствах Украины» определено, что государство гарантирует всем национальным меньшинствам право на использование и обучение на родном языке или изучение родного языка в государственных учебных заведениях…»



Представитель МОН также отметил, что согласно мнению молдавской общественности, их языком является молдавский, а в Одесской области обучаются в школах с молдавским языком обучения 2498 учеников в 161 классе. Как предмет изучают молдавский язык 2708 учеников. Соответственно, Министерством разрабатываются программы по молдавскому языку.

Вспоминается знаменитое:

«Не знаешь, как поступать – поступай по закону!».

В МОН Украины эту поговорку знают и законы чтут. И это – единственно верный государственный подход!