Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

"Формула-1" официально сообщила о переносе Гран-при Китая, который должен был начаться 19 апреля в Шанхае, на неопределенный срок.

Такое решение принято совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA), сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

Гран-при Китая всегда был очень важной частью календаря F1. Болельщики всегда невероятные. Мы все надеемся на гонки в Китае в ближайшее время и желаем всем в стране лучшего в это трудное время,

- говорится в заявлении "Формулы-1".

Как отмечается, причиной отмены гонок является вспышка коронавируса в Китае.

Гран-при пока не отменен окончательно, организаторы ведут переговоры, чтобы попытаться перенести соревнования на конец года. Однако есть вероятность того, что гонок в Китае в этом сезоне не будет, поскольку в календаре на этот год запланировано рекордное число Гран-при (22).

Сезон начинается в Австралии 15 марта.

Напомним, чьл по состоянию на 12 февраля общее количество умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире достигло 1115 лиц. Общее количество зараженных людей оценивают в более чем 45 тысяч.