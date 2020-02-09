Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

Такое решение принято совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA), сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.
Как отмечается, причиной отмены гонок является вспышка коронавируса в Китае.
Гран-при пока не отменен окончательно, организаторы ведут переговоры, чтобы попытаться перенести соревнования на конец года. Однако есть вероятность того, что гонок в Китае в этом сезоне не будет, поскольку в календаре на этот год запланировано рекордное число Гран-при (22).
Напомним, чьл по состоянию на 12 февраля общее количество умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире достигло 1115 лиц. Общее количество зараженных людей оценивают в более чем 45 тысяч.