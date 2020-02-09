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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

Категория: Новости / Спорт

Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

"Формула-1" официально сообщила о переносе Гран-при Китая, который должен был начаться 19 апреля в Шанхае, на неопределенный срок.

Такое решение принято совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA), сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

 

 

Гран-при Китая всегда был очень важной частью календаря F1. Болельщики всегда невероятные. Мы все надеемся на гонки в Китае в ближайшее время и желаем всем в стране лучшего в это трудное время,
- говорится в заявлении "Формулы-1".

Как отмечается, причиной отмены гонок является вспышка коронавируса в Китае.

Гран-при пока не отменен окончательно, организаторы ведут переговоры, чтобы попытаться перенести соревнования на конец года. Однако есть вероятность того, что гонок в Китае в этом сезоне не будет, поскольку в календаре на этот год запланировано рекордное число Гран-при (22).

Сезон начинается в Австралии 15 марта.

Напомним, чьл по состоянию на 12 февраля общее количество умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире достигло 1115 лиц. Общее количество зараженных людей оценивают в более чем 45 тысяч.



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