Ястремская проиграла Мугурусе и покидает турнир в Катаре

25-я ракетка мира одесситка Даяна Ястремская проиграла 16-й ракетке Гарбинье Мугурусе из Испании со счетом 2:6, 4:6 в 1/8 финала теннисного турнира серии Premier 5 в Дохе с призовым фондом в $3,2 млн.

Матч продлился 1 час 12 минут, за которые Ястремская допустила восемь двойных ошибок, тогда как соперница так не ошибалась.

За два сета Даяна реализовала всего два брейк-поинта из четырех. Мугуруса же занесла себе в актив пять брейк-поинтов из девяти.

Отметим, что во втором круге Ястремская обыграла пятую ракетку мира и победительницу Australian Open Софию Кенин.