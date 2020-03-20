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  • Дата: Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36

Когда другим не надо помогать

Категория: Новости / Полезные советы

Когда другим не надо помогать

Наукой доказано, что многие люди являются альтруистами, т. е. стараются помогать другим, нередко даже в ущерб себе. Но нередко случаются ситуации, когда помощь кому-либо — бессмысленна, а то и просто вредна. Ниже мы приведем несколько примеров таких ситуаций.

1. Профессия — "за бесплатно"

Нередко специалистов просят помочь в сфере их профессиональной деятельности друзья или коллеги с мотивировкой: "Тебе же сделать это ничего не стоит". Но, помогая бесплатно, вы не только обесцениваете собственные знания, умения и навыки, но и теряете деньги, которые могли бы заработать, сделав ту же работу для других — и небезвозмездно.

2. Не умеешь — не берись

Автор статьи "Почему я перестала помогать людям и вам не советую" приводит в пример историю из своей жизни.

Как-то ее родители уезжали за границу и попросили девушку присмотреть за цветами. И хотя она не умела ухаживать за растениями, но признаться в этом родителям не рискнула. К тому же такая работа вроде не может быть сложной: главное — не забывать поливать цветочки. Однако ее самоуверенность была наказана. Когда родители вернулись домой, оказалось, что часть цветов пересохла. А ведь если бы она честно призналась, что не знает, как правильно поливать цветы, то родители нашли бы более компетентного человека, который не допустил бы гибели цветов....

 

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