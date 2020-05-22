В Одесской Юракадемии в режиме online прошла 15-я юбилейная международная конференция по цивилистике

На базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла 15-я юбилейная международная цивилистическая научная конференция «15 лет научных свершений». В этом году ежегодная конференция впервые проходила в режиме online. Дистанционный формат позволил значительно расширить географию участников. Кроме студентов из Украины, в конференции принимали участие представители Чехии, Польши, Литвы. Количество участников насчитывало 248 человек.

Это очень хороший и бесценный опыт для студентов, потому что даже в сегодняшних реалиях, они могут показывать свои знания, развиваться как научно, так и творчески, и главное – они адаптированы к тем условиям, которые сегодня есть во всем мире. Мы смогли организовать такую конференцию благодаря поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Еще в первых числах после объявления карантина, он поставил четкую задачу касательно перевода всех студентов на online обучение, и не формальное, а четкое в соответствии с расписанием путем видеоконференций, когда преподаватель задает вопросы, а студенты отвечают.

Для проведения видеоконференции была использована платформа Zoom. К заявленному времени все участники уже были на связи, это позволило начать конференцию без задержек. После приветственного слова руководства университета и заведующих кафедр, студентов поделили на группы, где продолжилась уже секционная работа.

Мы используем платную версию Zoom, что позволяет нам оперировать всем функционалом этой программы. Мы заранее запланировали конференцию и создали в ней несколько секционных залов, которые соответствуют секциям и подсекциям. После пленарного заседания в общем зале, распределили туда всех участников и руководителей секциями, и сейчас как раз ведется секционная работа, участники выступают и защищают свои тезисы.

— рассказывает руководитель рабочей группы по созданию и проведению конференции, студент 4-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Михаил Плачков.

Соревнования между участниками конференции проходят в форме дебатов. Каждый студент выступает со своим докладом согласно регламенту, а затем отвечает на вопросы коллег.

Я очень рад, что при поддержке Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова у нас проходят такие конференции, к участию в которых привлекаются студенты. Мы можем высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, в которых, как нам известно, рождается истина. Такие конференции полезны не только для общего развития студентов, но и преподавателей, и действующих юристов. Думаю, в дальнейшем, такие мероприятия на базе нашего вуза и факультета, можно будет проводить чаще.

— отметил студент 2-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Кирилл Манжос.

По результатам работы в каждой секции отобраны по три самых сильных участника, которых отметят грамотами и ценными призами – павербанками и электронными книгами. Эти подарки они получат по почте. Кроме этого, все участники конференции получат свой экземпляр научного сборника, в который вошли более 250 докладов.

Наша рабочая группа занималась сбором тезисов и, прежде всего, проверкой на плагиат. У нас, в Одесской юридической академии, строго борются, чтобы все соблюдали академическую доброчестность, поэтому мы не допускаем к печати наличие плагиата. Из-за того, что типографии из-за карантина начали работать только с 11 мая, печать сборника немного задержалась. Но в целом мы довольны уровнем организации и своей работой, пожалуй, это самая масштабная в Украине конференция, организованная в режиме online. Благодаря поддержке руководства университета, Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова нам все удалось провести в срок.

— добавил Михаил Плачков.

Благодаря использованию самых передовых технологий Национальный университет «Одесская юридическая академия» один из первых с самого начала карантина перешел на работу в режиме online.

Благодаря online-обучению студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность посещать лекции, семинары в режиме реального времени, общаться с преподавателями, сдавать зачеты и экзамены, независимо от внешних обстоятельств. Через google-форму и google-классы ведутся online-журналы. Таким образом, учебный процесс в вузе реализуется полностью в соответствии с предусмотренной нагрузкой и запланированным расписанием.