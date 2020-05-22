В Одесской Юракадемии в режиме online прошла 15-я юбилейная международная конференция по цивилистике

На базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» прошла 15-я юбилейная международная цивилистическая научная конференция «15 лет научных свершений». В этом году ежегодная конференция впервые проходила в режиме online. Дистанционный формат позволил значительно расширить географию участников. Кроме студентов из Украины, в конференции принимали участие представители Чехии, Польши, Литвы. Количество участников насчитывало 248 человек.
Мы смогли организовать такую конференцию благодаря поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Еще в первых числах после объявления карантина, он поставил четкую задачу касательно перевода всех студентов на online обучение, и не формальное, а четкое в соответствии с расписанием путем видеоконференций, когда преподаватель задает вопросы, а студенты отвечают.
Мы смогли организовать такую конференцию благодаря поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова. Еще в первых числах после объявления карантина, он поставил четкую задачу касательно перевода всех студентов на online обучение, и не формальное, а четкое в соответствии с расписанием путем видеоконференций, когда преподаватель задает вопросы, а студенты отвечают.
Для проведения видеоконференции была использована платформа Zoom. К заявленному времени все участники уже были на связи, это позволило начать конференцию без задержек. После приветственного слова руководства университета и заведующих кафедр, студентов поделили на группы, где продолжилась уже секционная работа.
Соревнования между участниками конференции проходят в форме дебатов. Каждый студент выступает со своим докладом согласно регламенту, а затем отвечает на вопросы коллег.
По результатам работы в каждой секции отобраны по три самых сильных участника, которых отметят грамотами и ценными призами – павербанками и электронными книгами. Эти подарки они получат по почте. Кроме этого, все участники конференции получат свой экземпляр научного сборника, в который вошли более 250 докладов.
Благодаря использованию самых передовых технологий Национальный университет «Одесская юридическая академия» один из первых с самого начала карантина перешел на работу в режиме online.
Благодаря online-обучению студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность посещать лекции, семинары в режиме реального времени, общаться с преподавателями, сдавать зачеты и экзамены, независимо от внешних обстоятельств. Через google-форму и google-классы ведутся online-журналы. Таким образом, учебный процесс в вузе реализуется полностью в соответствии с предусмотренной нагрузкой и запланированным расписанием.