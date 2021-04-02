Тарас наш! ВИДЕО

Российский центр науки и культуры в Киеве 9 марта в Facebook анонсировал мероприятие, посвященное памяти Тараса Шевченко. Авторы анонса назвали Шевченко «русско-украинским» поэтом. В комментариях к посту они заявили, что «некоторые исследователи» относят творчество украинца и к русской литературе, так как часть его произведений написана на русском.

На этот анонс обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе Павел Садоха. Он опубликовал в Facebook открытое письмо к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Совету национальной безопасности и обороны, в котором призвал рассмотреть на заседании СНБО вопрос запрета «Россотрудничества» в Украине.

«Само название мероприятия дезинформирует украинское и мировое сообщество о том, что украинский поэт, национальный герой и символ Украины Тарас Григорьевич Шевченко был «русско-украинским поэтом», – взывает Садоха 10 марта.

Национальная самоидентификация украинского поэта, художника и философа Тараса Шевченко не вызывает сомнений, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины. В СНБО не исключили, что могут рассмотреть вопрос запрета в Украине «Россотрудничества», представительство которого назвало Шевченко «русско-украинским», – сообщает gordonua.com

Почему такая несоразмерная реакция на казалось бы заурядное событие? Опустим версию, что наше внимание снова отвлекают от беспросветной неспособности властей восстановить экономику страны, от тотальной коррупции и губительного тарифомора. Эта версия наиболее проста и лежит на поверхности.

Однако предлагаю рассмотреть эту ситуацию и с точки зрения управления нашим сознанием, ведь две трети зрителей «7 канала» в ходе опроса почему-то посчитали заявление «Россотрудничества» «посягательством на культурное наследие».

Надо понимать, что все эти разборки с «Россотрудничеством» происходят в мире виртуальном, а по его законам виртуальные объекты нельзя опровергнуть реальными фактами. Так что факты написания личных дневников и некоторых литературных произведений на русском языке не смогут поколебать веру брюссельского львовянина Садохи и его единоверцев в самоидентификацию Шевченко. В этом смысле пиарщики «Россотрудничества» явно просчитались.

Дело в том, что Тарас Шевченко такой же элемент виртуального мира, как, к примеру, Дед Мороз. Гражданский культ, как и культ религиозный, призван управлять потоками нашего сознания во времени. Для этого существуют праздники – точки активизации, когда виртуальному объекту принято поклоняться и приносить его каменному или бронзовому идолу бескровную жертву в виде цветов. Эта традиция достаточно древняя и существовала практически везде в тех или иных формах. Сегодня Дед Мороз покинул советский политический пантеон и переквалифицировался на выполнение коммерческих задач. Теперь он вместе со своим западным коллегой Сантой лихо подстегивает новогодние распродажи.

Тарасу Григорьевичу повезло больше, он политический пантеон не покинул. Перейдя из УССРовского в незалэжно-украинский, он не только не утратил политический статус, а, напротив, приобрел дополнительный, заняв нишу декоммунизированного Ленина, впоследствии став даже «духовным гетманом Майдана».

Показательным было художественное творчество Майдана 2014 года, где виртуальный образ Шевченко резко актуализировался, претерпев колоссальное количество трансформаций. Майдан породил новые виртуальные образы Тараса Григорьевича, прочно привязав их к современной украинской политической культуре.