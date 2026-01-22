Для христианских книготорговцев хорошие новости о продажах Библии в последние годы были редкостью. Однако недавние данные розничной торговли показали возрождение интереса, пишет theguardian.com

Согласно отраслевому исследованию, в 2025 году продажи Священного Писания в Великобритании достигли рекордного уровня, увеличившись на 134% по сравнению с 2019 годом — это самый высокий показатель с начала ведения статистики. В прошлом году общий объём продаж Библий в стране составил 6,3 млн фунтов стерлингов, что на 3,61 млн фунтов больше, чем в 2019 году.

Внезапный всплеск интереса заставил книготорговцев и учёных задаться рядом глубоких вопросов: откуда появились эти новые, любопытствующие читатели и что привело их к Слову Божьему — вера или другое, более современное явление, а именно инфлюенсеры в социальных сетях.

«Мы видим рост числа людей, которые приходят к Библии с нуля», — говорит Од Паскье, директор по розничным продажам книжного магазина Church House неподалёку от Вестминстерского аббатства.





«У них нет никакого христианского бэкграунда. Они не получили основы ни от родителей, ни в школе — в отличие от большинства людей предыдущих поколений. Это определённо молодые люди, которые ищут какую-то форму духовности — они хотят лучше понять мир и самих себя», — добавляет она. Стив Барнет, владелец книжного магазина St Andrews в графстве Бакингемшир, считает, что тот же поиск духовности направляет некоторых молодых людей по пути, который начинается с онлайн-персоналий, таких как Джордан Питерсон — консервативный канадский инфлюенсер, — и приводит к религиозным текстам, таким как Библия.

«[Питерсон] не является христианином, но через него многие люди отправляются в духовное путешествие. Кто-то в итоге приходит в церковь, кто-то — куда-то ещё. Кто-то приходит к хорошему результату. Я бы сказал, что стать христианином и ходить в церковь — это хороший результат».

Барнет лично заметил появление новой, «удивительной» аудитории — молодых мужчин, заходящих в его магазин. «Как будто ни с того ни с сего что-то изменилось, и люди начали обращаться к вере», — говорит он.

Исследование было проведено христианским издательством SPCK Group. В нём анализировались данные Nielsen BookScan — сервиса, который собирает информацию о продажах книг по всему миру.

Исследование также показывает, что религия является одним из самых быстрорастущих жанров нон-фикшн: в 2025 году продажи выросли на 11%, по сравнению с 6% в 2024 году. В прошлом году самым продаваемым переводом Библии стала English Standard Version, изданная Crossway.

Рост продаж Библий в Великобритании коррелирует с увеличением посещаемости церквей в Англии и Уэльсе в предыдущие годы. Согласно отчёту Библейского общества, опубликованному в апреле 2025 года, число людей, посещающих церковь в Англии и Уэльсе, выросло на 50% с 2018 года.

Главную роль в этом росте играет молодёжь. В 2018 году лишь 4% людей в возрасте от 18 до 24 лет заявляли, что посещают церковь ежемесячно, однако в 2024 году этот показатель вырос до 16% — это самый большой рост среди всех возрастных групп.

Генеральный директор SPCK Group Сэм Ричардсон отмечает, что эти данные свидетельствуют о смене тенденций: христианство стало восприниматься как «контркультурная» сила, особенно среди молодого поколения в Великобритании, выросшего в более секулярной семейной и социальной среде.

«Раньше бунтарским поступком было быть атеистом и следовать за такими людьми, как Ричард Докинз и движением “нового атеизма”, которое когда-то было очень популярным. Сейчас, мне кажется, всё наоборот. Для следующего поколения интереснее быть христианином — они открыты к исследованию веры, а не автоматически закрыты от неё», — говорит Ричардсон. «На фоне глобальных политических и социальных изменений, включая последствия пандемии Covid-19, мировые войны, рост ИИ и усугубляющийся кризис психического здоровья, люди вновь обращаются к вопросам смысла и духовности».

Ричардсон также считает социальные сети важным фактором, сделавшим христианство более «доступным» для молодёжи. «Сейчас существует множество способов наблюдать за духовными путями других людей гораздо более лично, чем 20 лет назад, когда нужно было прийти в церковь и слушать того, кто стоит за кафедрой».

В отчёте Библейского общества также отмечается, что мужчины чаще посещают церковь, чем женщины, что позволяет предположить: растущий интерес к христианству в значительной степени обусловлен именно молодыми мужчинами.

Эта тенденция наблюдается и в США, где в 2025 году продажи Библий достигли максимума за 21 год. Как и в США, форма христианского национализма, используемая в политических целях, стала частью политического дискурса и в Великобритании. На рождественской службе Unite the Kingdom в декабре ультраправый деятель Томми Робинсон стоял под баннером с надписью: «Иисус спасает».

Однако ведущие фигуры в Англиканской церкви поспешили осудить «присвоение или искажение христианской веры и символов с целью исключения других».

Ричардсон отмечает, что рост посещаемости церквей и продаж Библий начался ещё до появления риторики христианского национализма.

«Вероятно, его роль была преувеличена, — говорит он. — Безусловно, что-то происходит, но внимание к христианскому национализму возникло совсем недавно, тогда как рост продаж Библий продолжается уже шесть–семь лет, начиная с 2019 года».



