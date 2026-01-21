Голос пам’яті та солідарності: зустріч у Мюнхені про долю німецької меншини в Україні

19 січня 2026 року в Мюнхені відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті депортації та вигнання угорських німців. У межах цих подій голова Ради німців України Володимир Лейсле мав можливість особисто поспілкуватися з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та обговорити актуальне становище німецької меншини в Україні.

У розмові з главою німецької держави Володимир Лейсле поінформував про складну гуманітарну ситуацію в Україні, зокрема про критичні проблеми з електропостачанням і теплопостачанням, які загострюються внаслідок російських обстрілів та тривалих відключень електроенергії.

«Ми щодня стикаємося з наслідками масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Люди залишаються без світла, зв’язку, тепла й водопостачання. У цих умовах найбільш уразливими є люди похилого віку та діти», — наголосив Володимир Лейсле.

Під час зустрічі він також окреслив пріоритети підтримки німецької меншини в Україні та подякував Федеральному президентові за послідовну солідарність з Україною, звернувшись із проханням розглянути можливість розширення допомоги з огляду на складну гуманітарну ситуацію.

Особливою та символічною частиною зустрічі стало вручення Федеральному президентові Франку-Вальтеру Штайнмаєру та його дружині, Першій леді Німеччини пані Ельке Бюденбендер, календаря Ради німців України. У ньому зібрані фотографії історико-культурної спадщини німців України, що постраждала внаслідок війни.

Володимир Лейсле розповів про діяльність НЕЛЦУ та проєкт у Новоградківці. Історія відновлення кірхи в цьому селі особливо зворушила пані Ельке Бюденбендер.

«Кірха в Новоградківці щиро припала їй до серця», — поділився Володимир Лейсле, підкресливши важливість збереження та відновлення історичної спадщини німців України.

Окремі слова подяки Володимир Лейсле висловив доктору Бернду Фабриціусу та всьому Бюро Уповноваженого Федерального уряду у справах переселенців і національних меншин за постійну підтримку й допомогу. Також Володимир Лейсле відзначив надійне партнерство та плідну співпрацю з Haus des Deutschen Ostens (HDO).

«Щиро дякую кожному члену Ради німців України за поради, підтримку та спільну працю. Разом ми робимо справді важливу справу», — підкреслив він.

Подію прокоментував і пастор Олександр Гросс Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України. На своїй сторінці у Facebook він написав:

«19 січня на заходах щодо річниці депортації німців Угорщини президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру був презентований календар, створений Радою німців України. Серед багатьох історичних споруд у календарі є і будівля церкви в Новоградківці та проєкт її реконструкції. Наше служіння та проєкт були представлені Головою РНУ Володимиром Лейсле. Щиро дякуємо за підтримку! Маємо надію на співпрацю у відновленні історичної спадщини!».

Ця зустріч у Мюнхені стала ще одним важливим кроком у зміцненні діалогу, міжнародної солідарності та підтримки німецької меншини в Україні в умовах війни, а також у збереженні спільної європейської історичної пам’яті.