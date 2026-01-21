 
Информация к новости
0
Учора, 18:00

«РІЗДВЯНА КОЛЯДА 2026» в Измаиле!

Категория: Новини / Таїнство віри


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



🗓️11 січня 2026 року,  з благословення Високопреосвященнішого Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у місті Ізмаїл відбувся щорічний святковий концерт «РІЗДВЯНА КОЛЯДА». ✅На початку заходу всі присутні заспівали тропар Різдву Христову, після чого відбувся концерт за участю православних колективів, які своїми виступами прославляли народженого Христа. 🎄Наприкінці урочистостей усі діти, що брали участь у святковому концерті, отримали подарунки з рук архієпископа Болградського Сергія, благочинного храмів Ізмаїльського округу. ✨Після завершення концерту на подвір’ї було організовано святкове частування: попкорн, солодка вата, чай, какао, глінтвейн та різноманітні смаколики.  🎁Свято пройшло у теплій, родинній атмосфері, наповненій радістю Різдва Христового.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 