«РІЗДВЯНА КОЛЯДА 2026» в Измаиле!

🗓️11 січня 2026 року, з благословення Високопреосвященнішого Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, у місті Ізмаїл відбувся щорічний святковий концерт «РІЗДВЯНА КОЛЯДА». ✅На початку заходу всі присутні заспівали тропар Різдву Христову, після чого відбувся концерт за участю православних колективів, які своїми виступами прославляли народженого Христа. 🎄Наприкінці урочистостей усі діти, що брали участь у святковому концерті, отримали подарунки з рук архієпископа Болградського Сергія, благочинного храмів Ізмаїльського округу. ✨Після завершення концерту на подвір’ї було організовано святкове частування: попкорн, солодка вата, чай, какао, глінтвейн та різноманітні смаколики. 🎁Свято пройшло у теплій, родинній атмосфері, наповненій радістю Різдва Христового.