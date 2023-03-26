Через 13 месяцев после начала российской войны против Украины, чиновники в Киеве и столицах Запада до сих пор не понимают, почему Владимир Путин решил начать вторжение и не могут точно сказать, какие гипотетические события могут убедить его прекратить кровопролитие.
Украинская армия готовится к ожидаемому весеннему контрнаступлению. Военные аналитики считают, что украинский прорыв на поле битвы – это самый быстрый и менее затратный из потенциальных путей к миру. Однако для этого нужно, чтобы западные партнеры Украины обеспечить Киев дополнительной военной помощью. И сделать это нужно быстрее, чем происходили предыдущие поставки.
«Успех украинской армии, вероятно, сведется к ее способности продолжать максимально использовать медленные и недостаточные поставки западного оружия», - пишет Newsweek, напоминая, что с начала российского вторжения США предоставили Украине военную помощь на более чем 30 миллиардов долларов. А другие демократические страны дополнили ее средствами еще примерно на 20 миллиардов.
Передача противотанковых ракет Javelin, систем РСЗО HIMARS и гаубиц М777 сыграли немаловажную роль в успехах Украины на поле битвы. Но военные аналитики подчеркивают, что нужно еще больше оружия.
Некоторые критики отправки оружия Украине отмечают расходы денег налогоплательщиков. Баррос объясняет, что пока российская армия представляет угрозу миру и процветанию Европы, западным правительствам придется тратить много денег на оборону. Ввиду готовности украинских солдат физически противостоять этой российской угрозе вместо всего Западного мира, в интересах всех демократических столиц обеспечить Украину вооружением, необходимым для победы над армией России на поле битвы.
Newsweek пишет, что на данный момент ни одна из сторон конфликта не готова искать мир.
«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения каждой из сторон, можно очень легко понять, почему ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы сесть за стол переговоров. Путин поставил на кон все. И он, похоже, готов рискнуть почти всем, чтобы добиться полного контроля над Украиной. Для украинцев это означает, что они ведут битву за национальное выживание. И они готовы сопротивляться», - сказал бывший посол США в Украине и России, а ныне научный сотрудник аналитического центра RAND Джон Теффт.
Он рассказал Newsweek, что в определенных кругах продолжаются разговоры о потенциальном мире между Киевом и Москвой «по корейской модели».
Другое беспокойство, о котором критики помощи Украине часто говорят – это страх перед эскалацией со стороны России. 24 февраля 2022 года, объявляя о начале вторжения, Путин намекнул на готовность применить ядерное оружие. С того момента он неоднократно прибегал к размытой ядерной риторике, намекая, что передача украинской армии систем HIMARS, или танков, или истребителей будет нарушением «красной линии» Кремля. Такая же риторика использовалась, чтобы убедить Украину в том, что удары по территории Крыма или другим оккупированным территориям или по целям в самой РФ будет угрожать ядерной эскалацией.
Во время совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином в Москве во вторник Путин предположил, что поставки Украине танковых снарядов, содержащих обедненный уран, тоже могут привести к российскому ядерному ответу.
«Если это произойдет, тогда Россия будет вынуждена ответить коллективному Западу на его применение оружия, которое содержит ядерные компоненты»,- сказал Путин.
Баррос объяснил, что апокалиптическая риторика Кремля – это не серьезная угроза, а скорее инструмент, который российские чиновники используют в конкретных целях. И достаточно эффективно.
«Мы должны прекратить задерживать поставки помощи из-за страха, который нам умышленно навязывают путем информационных операций Кремля. Если бы мы на Западе не тратили так много времени на споры о том, можно ли нам отправить Украине танки, тогда украинцы уже сейчас были бы готовы их использовать», – убежден Баррос.
Он подчеркнул, что именно задержка со снабжением помощи, а не сама помощь, затягивает войну.