Через 13 месяцев после начала российской войны против Украины, чиновники в Киеве и столицах Запада до сих пор не понимают, почему Владимир Путин решил начать вторжение и не могут точно сказать, какие гипотетические события могут убедить его прекратить кровопролитие.

Украинская армия готовится к ожидаемому весеннему контрнаступлению. Военные аналитики считают, что украинский прорыв на поле битвы – это самый быстрый и менее затратный из потенциальных путей к миру. Однако для этого нужно, чтобы западные партнеры Украины обеспечить Киев дополнительной военной помощью. И сделать это нужно быстрее, чем происходили предыдущие поставки.

«Успех украинской армии, вероятно, сведется к ее способности продолжать максимально использовать медленные и недостаточные поставки западного оружия», - пишет Newsweek, напоминая, что с начала российского вторжения США предоставили Украине военную помощь на более чем 30 миллиардов долларов. А другие демократические страны дополнили ее средствами еще примерно на 20 миллиардов.

Передача противотанковых ракет Javelin, систем РСЗО HIMARS и гаубиц М777 сыграли немаловажную роль в успехах Украины на поле битвы. Но военные аналитики подчеркивают, что нужно еще больше оружия.

«Среди экспертов и в политических кругах распространен довольно ошибочный аргумент. Они говорят, что мы отправили Украине все это оружие, а большого прорыва со времен освобождения Херсона в ноябре так и не было. А значит, военная помощь - это расходы без выгоды. Проблема этого аргумента состоит в том, что если посмотреть на оперативные украинские потребности и сравнить их с тем, что мы отправляем, то можно заметить между ними большой разрыв. Проблема в том, что мы на самом деле не дали украинцам достаточно средств, чтобы они могли показать, на что они действительно способны. Их способность осваивать средства не была полностью перенасыщена. Но мы и дальше держим Украину на «голодной диете» в вопросе помощи», – сказал изданию аналитик «Института исследования войны» (ISW) Джордж Баррос.

Некоторые критики отправки оружия Украине отмечают расходы денег налогоплательщиков. Баррос объясняет, что пока российская армия представляет угрозу миру и процветанию Европы, западным правительствам придется тратить много денег на оборону. Ввиду готовности украинских солдат физически противостоять этой российской угрозе вместо всего Западного мира, в интересах всех демократических столиц обеспечить Украину вооружением, необходимым для победы над армией России на поле битвы.

«Мы потратили десятилетия, накапливая стратегические запасы, чтобы быть готовыми к любой гипотетической «большой войне» с Россией. С точки зрения сугубо реалистичных и чисто эгоистических американских интересов, украинцы ведут войну за нас, используя небольшую часть ресурсов, которые нам пришлось бы потратить самим в конфликте с российской армией», – пояснил эксперт, добавив, что помощь Украине – это чрезвычайно эффективное использование долларов из оборонных бюджетов.

Newsweek пишет, что на данный момент ни одна из сторон конфликта не готова искать мир.

«Если посмотреть на ситуацию с точки зрения каждой из сторон, можно очень легко понять, почему ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы сесть за стол переговоров. Путин поставил на кон все. И он, похоже, готов рискнуть почти всем, чтобы добиться полного контроля над Украиной. Для украинцев это означает, что они ведут битву за национальное выживание. И они готовы сопротивляться», - сказал бывший посол США в Украине и России, а ныне научный сотрудник аналитического центра RAND Джон Теффт.

Он рассказал Newsweek, что в определенных кругах продолжаются разговоры о потенциальном мире между Киевом и Москвой «по корейской модели».

«Но слишком много переменных остаются неопределенными, прежде чем мы сможем действительно реалистично представить, как и когда конфликт может закончиться. Я очень нервничаю, когда слышу, как кто-то с определенным уровнем уверенности говорит, что знает, как все это кончится», – добавил Теффт.

Другое беспокойство, о котором критики помощи Украине часто говорят – это страх перед эскалацией со стороны России. 24 февраля 2022 года, объявляя о начале вторжения, Путин намекнул на готовность применить ядерное оружие. С того момента он неоднократно прибегал к размытой ядерной риторике, намекая, что передача украинской армии систем HIMARS, или танков, или истребителей будет нарушением «красной линии» Кремля. Такая же риторика использовалась, чтобы убедить Украину в том, что удары по территории Крыма или другим оккупированным территориям или по целям в самой РФ будет угрожать ядерной эскалацией.

Во время совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином в Москве во вторник Путин предположил, что поставки Украине танковых снарядов, содержащих обедненный уран, тоже могут привести к российскому ядерному ответу.

«Если это произойдет, тогда Россия будет вынуждена ответить коллективному Западу на его применение оружия, которое содержит ядерные компоненты»,- сказал Путин.

Баррос объяснил, что апокалиптическая риторика Кремля – это не серьезная угроза, а скорее инструмент, который российские чиновники используют в конкретных целях. И достаточно эффективно.

«Каждый раз, когда мы обсуждаем возможность, чтобы Запад передал Украине новые системы вооружения, Кремль начинает намекать, что «в этот раз мы действительно подходим к ядерной красной линии». И каждый раз мы даем Украине системы, о которых идет речь. И оказывается, что российская красная линия даже не существует», – напомнил аналитик ISW.

«Мы должны прекратить задерживать поставки помощи из-за страха, который нам умышленно навязывают путем информационных операций Кремля. Если бы мы на Западе не тратили так много времени на споры о том, можно ли нам отправить Украине танки, тогда украинцы уже сейчас были бы готовы их использовать», – убежден Баррос.

Он подчеркнул, что именно задержка со снабжением помощи, а не сама помощь, затягивает войну.