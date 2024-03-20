Изучение языка, поиск работы или признание квалификации... Путь интеграции в новую жизнь для женщин, бежавших от войны с детьми на руках, очень сложен.
Защита начинается с семьи
4,2 миллиона украинцев в настоящее время пользуются временной защитой в ЕС - большинство из них женщины (47%) и дети (34%). Наибольшее число бежавших от военной агрессии России осели в Германии и Польше, а в пересчете на душу населения самый высокий показатель беженцев - в Чехии (400 тысяч человек на 10 миллионов населения).
Недавний опрос показал, что 8 из 10 европейцев поддерживают политику временной защиты украинцев. Она продлена до марта 2025 года, давая людям:
- право на проживание
- доступ к жилью и рынку труда
- медицинскую и социальную помощь
- образование и обучение - около 680 тысяч украинских детей в настоящее время учатся в школах ЕС.
Доступ к качественному и недорогому уходу за детьми чрезвычайно важен для интеграции женщин из Украины как на рынке труда, так и в принимающем обществе.
"Спинки" для мам и малышей
В Варшаве, мы побывали в одном из 37 центров по уходу за детьми Фонда Коменского. С весны 2022 года он помогает украинским семьям, нашедшим убежище в Польше. В частности, по линии фонда действует детский клуб "Спинка", рассчитанный на малышей в возрасте до 5 лет.
Мария, чей дом в Украине был разрушен, приехала в Польшу полгода назад с мужем и тремя детьми. Самый младший - Доминик - травмирован случившимся.
Психолог по образованию Мария надеется получить субсидию для процедуры признания диплома. Для нее самой это не по карману. Детский сад помогает женщине высвободить время. "Это действительно освобождает, у меня есть время с 9 до 15 часов дня, - делится молодая мама. - Я могу изучать польский язык, искать работу, а также заниматься старшими детьми, и забирать их из школы".
Трамплин в хорошую жизнь
Свободное время, образовательное пространство и психологическая поддержка - вот что предлагают клубы мамам-беженкам.
По словам Моники Войняк, директора Фонда Коменского, такая форма помощи незаменима для восстановления ресурсов семьи. "У большого процента детей здесь - травмы, - поясняет Войняк. - Мы должны сосредоточить все силы на помощи ребятам, которые не справляются и не справятся в обычных детских садах и яслях".
Моника планирует открыть несколько специальных садов, зарегистрировав их в официальной системе образования. "Мы надеемся активировать программы финансирования ЕС, которые помогут интегрировать украинских детей и их родителей в польскую систему раннего образования, - рассказывает она. - Мы имеем в виду детей, у которых, получи они хороший фундамент, будет хорошая жизнь.
Центры, такие как "Спинка", финансируются по большей части по линии ЮНИСЕФ, а также частично польским правительством и EC.
Мама, беженец, воспитатель...
В педагогическом коллективе "Спинки" также трудятся беженцы, получившие соответствующее образование. Такие как Юлиана... Она приехала сюда два года назад сыновьями, сегодня снимает номер в отеле в пригороде Варшавы. На родине женщина работала декоратором. Ей пришлось все начать с нуля.
Теперь, трудясь в педколлективе центра, Юлиана чувствует себя на своем месте. "Я очень люблю свою работу, - признается она.- Если бы не центр, даже не знаю, чем занималась бы. На первых порах, наверное, убиралась бы. Потом что-то другое бы нашла". Юлиана рассказала, что решила остаться в Польше, где ее старший ребенок пошел в первый класс. "Самое главное, что я могу работать!" - резюмирует она.
Закон на их стороне
По данным ОЭСР, 65% украинских беженцев нашли работу в Польше. Что делают власти для поддержки приехавших женщин с маленькими детьми? В Министерстве семьи, труда и социальной политики с нами поговорила профессор Ева Флашиньская. "В последние два года количество мест в яслях или центрах для малышей значительно выросло. Мы также подготовили и приняли закон: с ним одна украинская мама может присматривать за несколькими детьми в определенный день, чтобы другие мамы могли выйти на работу, - рассказывает профессор. - Среди польских женщин работают почти 70%. Мы видим. что украинские женщины, которые приехали к нам, также активны на рынке труда".
А что Польша планирует делать дальше для оказания помощи таким семьям?
Европейский социальный фонд плюс выделил 8,9 миллиарда евро на борьбу с детской бедностью. Эти средства могут быть использованы и для финансирования сети центров "Спинка", и для создания новых мест в яслях.