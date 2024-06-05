Чверть сторіччя загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання»: злети та перемоги

У цьому році відзначається ювілейний, 25-й рік проведення одного з найнародніших літературно-мовних заходів України - загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання». Цей захід став справжнім символом об'єднання мовної та культурної спадщини країни завдяки творчим витокам митців, які представляють самі розгалужені верстви населення і старий і малий і жінки і чоловіки – всі своєю нестримною творчістю працюють на зміцнення мовної ідентичності. Організаційний комітет під керівництвом Голови Одеської регіональної організації НСЖУ, Юрія Работина, який очолює цей форумом вже чверть сторіччя розпочав свою роботу у визначений час. В осередку Союзу журналістів де проходило засідання панувала творча і разом з тим ділова атмосфера. Юрій Работін представляв деяких номінантів.

«Я хотів би сказати що в цьому році у нас багато номінацій і до одної з них ми долучимо цю книжечку, що я тримаю у руці.

Мені приємно дивитися на цю маленьку книжечку, це збірка віршів. Почуття що порив душі вилилися в рядки учнів другого А класу, ліцею номер два міста Ананьєв. Це унікальна спроба вчителя ананьївського ліцею Надія Петрівна Охременко розкрити патріотичний творчий потенціал своїх учнів саме під час війни. Ця спроба від сьомирічних українців відповісти на прості значення слова «Родина» і «Вітчизна». Подивіться на цю чудову книжечку, яку прислали на форум, це наголошую - другий клас!

Я переконаний що буквально до початку форуму ми поїдемо в Ананьїв і вручимо подарункові книжки. Завдяки зусиллям пана Юрія він вже надав нам зразки книжок, які ми і подаруємо їм, тому що треба підтримувати таланти, це ж діти!», - наголосивЮрій Работін.

«Друга книжка яку я хотів би вам представити це творчість двох братів народжена бойовим опитом. Два хлопці яких я добре знаю, добровольцями ще з першого дня війни пішли на фронт. Це Серафим Гордієнко та Олександр Міняйлов, їхній батько надав нам цю книгу на форум. Це філософська книга, художній напрям - метаромантизм у власному бойовому досвіді. Брати метаромантики фіксують найяскравіші етапи активних бойових дій і трансформують їх у художній вимір. Я хотів би щоб ця книга у нас в номінації йшла першою, тому що це вчорашні діти, які вже стали дорослими війна їх навчила бути такими і зовсім вести себе по-іншому», - поділився Юрій Работін.

Василь Джуран презентував буклет з результами мовного форуму, який зібрав на своїх сторінках 37 авторів-письменників. Цей проект, спільний з Чернівецькою обласною організацією, зібрав на своїй ниві митців не лише з України, а й з США, Іспанії та Молдови.

«Я спочатку назву тридцять сім авторів: Олександр Бережний це наш герой, наш конкурсант, який загинув на Харківській трасі, Віталій Бошков, Анатолій Бутенко, Василь Васкан, Інна Гончар, Наталі Гручук-Водко, Василь Джуран, Наталія Гладиш-Джуран, Наталя Караско-Касьяненко, Зінаїда Коляда, Надія Косяк, Івана Левченко, Лада Литвинова, Світлана Лозинська, Галина Мельник, Віталій Михалевський, Євгенія Москвичова, Сергій Мифодовський, Володимир Невмитий, Микола Олексієнко, Василь Папенко, Юрій Работін, Микола Ришетняк, Віталій Демченко, Олекса Різників, Тетяна Фонарюк, В'ячеслав Романовський, Лариса Рукавець, Галина Тарасюк, Василь Тітов, Ніна Фесенко-Гайковська, яка зараз стала письменницею завдяки конкурсу і нашій організації. Вітаємо пані Ніну це дуже важливо. Віктор Цимбал, Дмитро Шупта, Станіслав, Стриженюк, Василь Тітов, Лідія Ярехно, Сюзана Ігдан - бачите яке добірне товариство!», - наголосив Василь Джуран.

Протягом заходу присутні мали нагоду читати свої вірші, обговорювати проблеми, пов'язані з авторським словом в Україні. Серед виступаючих також були військовий журналіст Олег Чубук, який успішно викладає на факультеті журналістики Національного університету Одеська юридична академія, відомий одеський поет та журналіст, перекладач віршів Анатолій Глущак та інші почесні гості.

«Під час повномасштабної війни з 22 го року на теренах нашої держави загинуло що найменше 86 журналістів, і це тільки за два роки! Але історія говорить цього не повинно було бути! Ми творчі люди розумієм що треба робити. Тут зібралися лауреати нашого конкурсу на жаль Володі Невмитого нема, Валерія Лазаренка нема, багатьох нема, серед кращих був Іван Михайлович Дзюба ми вирішили що наступного року загальнонаціональний конкурс «Українська мова - мова єднання» ми будемо називати іменем Івана Михайловича Дзюби. Я думаю Ви згодні з цим, я думаю так воно і повинно бути. Так сталося що поховали Івана Михайловича перший день війни 24 лютого тяжко про це говорити, але це життя…», - зазначив Юрій Работін.

Зворушливим моментом заходу стало вручення Ніні Фесенко з Жовтих Вод посвідчення Національної спілки письменників України. Це було заслуженим визнанням та підтвердженням її вагомого внеску у розвиток української літературної спадщини.

«Я зворушена безмежно тим більше, що як кажуть потрапила з корабля на бал. І дуже вдячна всім за довіру, за це свято, яке ви мені подарували своєю присутністю і такою нагородою. Щиро дякую!», - зазначила Ніна Романівна Фесенко

Почесним гостем заходу став Олекса Різників український поет і письменник, просвітянин, яскравий мовознавець, громадський діяч, який представив декілька своїх нових книжок, що зібрали навколо себе коло шанувальників та любителів вишуканої словесної майстерності.

«Я хочу нові книжки презентувати. Да будь ласка по-перше ось щойно з типографії. «Чому українська мова багатша за інші» - це унікальна книжка! Я навіть про неї говорить не можу сама назва говорить про неї. Далі оце надрукував я «Байюнелла» - це повість написана у 69 році і тут зміст цієї повісті такий: у Москві відбуваються збори нової Верховної Ради і Москва- Росія відділяється від СРСР. Іван Дзюба дзвонив мені в 90му році і казав: «Олекса де там твоя «Байюнелла»?». А в мене коли арештували вони її забрали от бо якраз тоді Єльцин перший вийшов із СРСР. Так що я тут провидець виявився. Оце книжечка називається «Їдло 33 року» тут передмова нашого знаменитого колеги, ви всі його знаєте - Сергея Ківалова, тому що він цю книжку мені видав у 2003 році. Через 20 років Степурін приїде сюди восьмого числа, він перевидав її під назвою «Дайте мамо гами» - тут 296 назв що люди їли у 33му від акації цвіт до ящірка. Ну а це така для дітей «Одноримки дідуся Олекси» прочитайте - це отакі штуки як: «козацькій силі немає спину - хіба що вдарять ножем у спину» або до «Наталки вже три роки сват за сватом слався - Та ні разу їм на столі рушничок не слався. Слався вірносте жіноче і дівоча Слався». Ну і остання моя робота що я зараз сиджу день і ніч це Словник мій кореневий Словник, який недавно одні люди назвали скарбом України. Бо там я набрав 7 000 коренів з прикладами із всякими прибамбасами. От і оця книжка 2023-го року називається «Розумовний обшир України Русі» «розумовний обшир» це значить ноосфера Вернадського він каже ноосфера тобто розумова сфера. А по-українськи це називається розумовна сфера. Ну і остання книжка «261 кущогроно нашої мови» це теж такого не було ще ніхто не робив! Я набрав 261 кучюгроно тобто багато кореневих однокореневих слів десь у глибині єднаються наприклад ви знаєте слово метати, метелик, місто, метати місто, через річку міст, теж сюди відноситься. Колосальний так їх у мене уже 325 після виходу книжки я найшов ще 50 штук, от я не знаю що це робить мені. Як ви скажете, дарувати чи ні дарувати, а вже ж обов'язково. Боже, Боже, ну це отака робота сидиш день і ніч! Але кому книжка потрібна така от у тут є лежать. Я дарую велику роботу! Майте на увазі це велика робота! Шановні колеги дарую їх усіх так казати в оргкомітет», - сказав Олекса Різників.

За чверть століття існування конкурсу «Українська мова - мова єднання» форум став не лише традицією, а й підтвердив свою важливу місію - збереження та просування рідної мови, сприяння творчому розвитку письменників та поетів, формування національної свідомості. Його діяльність є яскравим прикладом того, як об'єднуючи сили та зусилля, ми можемо досягти значних успіхів у підтримці та просуванні української мови та культури.