ЧАСТЬ I.

Несколько упрощая, можно сказать, что экономические санкции – это инструмент “борьбы на истощение”; предполагается, что ущерб подсанкционной стороны существенно выше, нежели у тех, кто их вводит.

Но это вариант моделирования ситуации на уровне “сферического коня в вакууме”. В условиях глобального мира, экономические последствия санкций имеют и другие грани:

1. Кроме ущерба подсанкционной стороне, санкционный режим нередко наносит ущерб союзникам того, кто его вводит.

[1а. Иногда это делается сознательно, когда союзники являются, одновременно, экономическими конкурентами. Так, главным бенефициаром санкций против российских углеводородов стал Вашингтон, продающий Европе американский СПГ в 3-4 раза дороже, нежели до введения санкционного режима];

2. Издержки санкционного режима, введенного группой стран, крайне неравномерно распределяются по участникам “санкционной коалиции” – как в целом, так и по отдельным “отраслям” санкций.

Кроме того, санкции имеют кратко-, средне- и долгосрочный эффект, и обычно чиновники, отвечающие за их подготовку, в своих расчетах исходят из 2-х последних. Но, нередко случается, что в краткосрочном горизонте санкции малозаметны для подсканкционной стороны, но болезненны для тех, кто их вводит. Чаще всего – для “младших партнеров” по “санкционной коалиции”.

3. Наличие крупных и [относительно] независимых акторов, не участвующих в санкционном режиме, создает благоприятные условия как для обхода санкций, так и для диверсификации товарных и денежных потоков;

4. В отношении экономики подсанкционной стороны [одного или группы государств] вступает в действие принцип “Все что не убьет, сделает сильнее”.

Именно через эту призму мы рассмотрим отдельные аспекты санкционного режима против РФ, переходя от частного к общему.

Согласно докладу европейских Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Чехия позволила своим НПЗ получить €1.2 млрд сверхприбыли за счет закупок российского топлива со скидкой.

ЦИТАТА «Чешская Республика потратила более €7 млрд на закупки российской нефти и газа — более чем в 5 раз больше, чем €1,29 млрд, которые она выделила на помощь Украине».

Польская Orlen Unipetrol – оператор чешских НПЗ – закупала российское топливо, которое в среднем на 21% дешевле альтернативной азербайджанской нефти в 2023 году.

Эта ситуация стала возможной благодаря тому, что ЕС предоставил Чехии исключение из запрета на поставки российской нефти; это исключение было дано странам Центральной Европы, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, Словакия и Чехия.

Весьма показательно заявление директора по энергетике и климату Центра изучения демократии Мартин Владимирова: «Чехия может обеспечить нормальные поставки нероссийской нефти, воспользовавшись свободными мощностями Трансальпийского трубопровода, доставляющего нефть из итальянского порта Триест, трубопровода Адриа, соединяющего с Дружбой в Словакии, а также увеличив импорт нефтепродуктов и изъятие нефтяных запасов».

Все верно, только это будет существенно дороже!

Что же касается реалий рыночного капитализма, то отметим 2 комментария, полученных изданием Politico.

Чешские чиновники: «Важно отметить, что российская нефть импортируется частной компанией Orlen Unipetrol (...) Правительство не имеет прямого контроля над решениями частного бизнеса».

Представитель Orlen Unipetrol: “[компания] соблюдает все применимые внутренние и международные законы и правила” и работает в соответствии с предоставленным ЕС освобождением от санкций.

Politico несколько меланхолично констатирует, что российская трубопроводная нефть продается по более низким ценам, чем альтернативные варианты. Это означает, что ее можно перерабатывать и продавать в качестве бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, получая большую прибыль.

ЧАСТЬ II.

Как сообщил Bloomberg, Швейцария не будет применять санкции ЕС против РФ в отношении своих дочерних компаний. Правительство страны решило не выполнять в полном объеме последний пакет санкций ЕС, выпустив заявление, что национальное законодательство позволяет преследовать дочерние компании фирм, расположенных в стране.

ЦИТАТА «С 14-м пакетом санкций ЕС ввел общее обязательство для предприятий гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не подрывают санкции ЕС (...).

Согласно действующему закону о санкциях, Швейцария уже имеет возможность преследовать компании за обход санкций с помощью своих дочерних компаний и активно делает это (...)

На этом фоне Федеральный совет решил не принимать эту меру ЕС в ее нынешнем виде»,

Мониторинг ситуации возложен на Минэкономики.

Дело в том, что между законодательством ЕС и Швейцарии имеются существенные различия, которые создают необходимые [кому-надо] зазоры.

Социал-демократы Швейцарии [SP] – 2-я партия страны – назвали этот шаг «скандальным». В заявлении председателя партии Седрика Вермута указано, что «правительство открыто ставит интересы сырьевых компаний выше солидарности с Украиной».

Строго говоря, это хорошая демонстрация принципа In vino veritas! – г-н Вермут абсолютно прав насчет соотношения интересов и солидарности. Но его гнев целиком наигран, ибо Федеральный совет [правительство] Швейцарии состоит из 7-и человек – по 1-му от каждой парламентской партии, в т.ч., разумеется! – и от эсдеков, а решения принимаются консенсусом!

Популярное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, защищая точку зрения правительства, указало, что “нанесение удара по швейцарским дочерним компаниям за рубежом может показаться правильным решением. Но это все равно неправильно”.

NZZ отметило, что в данном случае SP и США недовольны одновременно [Посол США Скотт Миллер заявил, что он «разочарован» Швейцарией].

Автор статьи поясняет, – у государства нет возможности наложить запрет на компании, работающие за границей, ибо там действуют законы другой страны

ЦИТАТА “За рубежом нет рычагов влияния – если только вы не США”.

При этом NZZ отмечает, что решение ЕС “намеренно расплывчато”, – оно требует от компаний ЕС приложить «максимум усилий», чтобы предотвратить вступление своих дочерних компаний в чувствительные деловые отношения.

ЦИТАТА “Но Берн — это не Вашингтон, и рука Берна простирается не до Дубая, а до Цуга и Женевы. Но это не значит, что рука слаба. Она может быть эффективной, если существует четкая связь со Швейцарией: Государственный секретариат по экономическим вопросам уже обязан расследовать, если из Швейцарии или с ее участием предпринимаются попытки обойти санкции через дочернюю компанию в третьей стране”.

Короче говоря, если дочерняя компания в 3-й стране обходит санкции без участия материнской фирмы, то Берн умывает руку…

Если Швейцария пытается сманеврировать в области права, то Британия вводя de jure наиболее строгий санкционный режим, смягчает его de facto отсутствием наказаний [разумеется, для кого-надо].

Согласно данным британской BBC, с декабря 2022 года Минфин Великобритании начал расследование в отношении 52-х компаний, подозреваемых в нарушении антироссийских санкций.

К августу 2024 года 15 дел были закрыты без назначения штрафов; 37 все еще находятся в работе. Эффективность очевидна…

Как указали журналисты BВC, Лондон в первую очередь беспокоит вопрос транспортировки российской нефти, продаваемой по цене выше установленного G7 потолка в $60/барр. Этой проблемой занимается подразделение Минфина — Управление по реализации финансовых санкций (OFSI).

В марте OFSI получило допфинансирование в размере ₤50 млн, и уже в сентябре управление начало “отбивать” бюджетные деньги, выписав первый штраф за проведении платежей для клиента из санкционного списка на … ₤15 тыс.

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