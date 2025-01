Сегодня начинается Новый год по лунному календарю, который встречает Год Змеи. Чего нам ждать от этого года и как люди его празднуют?

В азиатских странах по всему миру начнется празднование Лунного Нового года. 2025 год в китайском зодиаке объявлен годом Змеи.

Змея - шестое животное в зодиакальном цикле и важный мотив в китайской мифологии. Она традиционно ассоциируется с такими чертами, как интуиция, мудрость, хитрость и обаяние, и часто связана с элементом огня - олицетворением страсти и трансформации.

Это означает, что год, который также называют "годом маленького дракона", считается временем для размышлений и сбрасывания кожи - то есть личностного роста.

Так что не бойтесь тех, кто все еще цепляется за негативные представления о змеях и змеях как о символах греха и зла; считается, что люди, рожденные в год Змеи, умны и грациозны.

Это значит, что если вы родились в 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 или 2013 годах, поздравляем вас с таким IQ и стайлом.

Для тех, кто родился в этом году, это, точнее, год Деревянной Змеи.

Видите ли, в китайском Зодиаке также есть цикл природных стихий, которые меняются каждые два года: земля, металл, вода, дерево и огонь. Поскольку существует 12 знаков и пять стихий, для того чтобы одно и то же сочетание животного знака и стихии повторилось, требуется 60 лет.

Так что, жители 2025 года, будьте довольны, зная, что древесная змея - это особенно очаровательный и творческий знак, который при необходимости может быть хитрым и безжалостным.

Illuminated snake shaped lanterns on display at Wang Yongxun's workshop factory in Weifang in eastern China's Shandong province

Серьезно вкусный суп

Пока Гонконг готовится к встрече Года Змеи, один шеф-повар занят делом.

В своем ресторане, которому уже несколько десятилетий, Чау Ка-Линг является одним из последних хранителей традиционной городской индустрии змеиного супа. Однако она сохраняет трех живых змей для периодической демонстрации в деревянных ящиках, в которых когда-то хранилось больше змей для приготовления пищи.

Основанный покойным отцом Чау в 1960-х годах, ресторан Shia Wong Hip когда-то убивал живых змей для своих блюд. В переводе с кантонского "Шиа Вонг" означает "Король змей". Под руководством отца Чау научилась ловить и убивать змей, а также готовить суп, и в итоге стала известна как "Королева змей" в городе.

Ресторан, как и большинство других оставшихся в городе магазинов змеиного супа, перешел на использование замороженного змеиного мяса из Юго-Восточной Азии после того, как в 2003 году в Гонконге от вспышки атипичной пневмонии (SARS), или тяжелого острого респираторного синдрома, погибли 299 человек.

Несмотря на изменения, приготовление змеиного супа по-прежнему занимает много времени. Размороженное змеиное мясо нужно варить не менее двух часов, чтобы добиться желаемой нежности. После того как оно остынет, Чау снимает с него кожуру с помощью заостренной палочки для еды и вручную разрывает на тонкие кусочки.

Затем змеиные кости варят вместе с куриными и свиными костями не менее шести часов, чтобы приготовить основу для супа. Затем в бульон добавляют змеиное мясо, измельченную курицу, ветчину, грибы и цедру мандаринового апельсина, после чего бульон загущают крахмалом.

Когда суп подается на стол, его обычно гарнируют лимонными листьями и хрустящими чипсами. Змеиное мясо, которое после приготовления по текстуре напоминает курицу, богато белком и содержит мало жира. Зимой Чау может продавать до 800 мисок в день по цене от €6 до €10. Но летом, когда суп менее популярен, эта цифра снижается до 100 или менее.

После пандемии COVID-19 и ухода на пенсию пожилых поваров закрылись магазины змеиного супа, в результате чего в городе осталось всего около 20 действующих заведений. Но Чау намерена сохранить свой бизнес как можно дольше, хотя и пессимистично смотрит на будущее отрасли.

"Это не приносит денег, поэтому я не вижу, чтобы кто-то из молодых людей захотел этим заниматься", - говорит она.

Чау Ка-Лин, владелица семейного ресторана, специализирующегося на супе из змей со своей домашней змеей (Гонконг) — понедельник, 6 января 2025 г. Чау Ка-Линг, владелица семейного ресторана, специализирующегося на супе из змей, снимает шкуру со змеи (Гонконг)

Приготовление змеиного супа

Змеиный суп

Посетители обедают в семейном ресторане, где подают суп из змеи, в Гонконге — понедельник, 6 января 2025 г.

Кормление марионетки

В других странах уже начались торжества по случаю наступления Нового года по лунному календарю.



В Индонезии, где миллионы людей имеют китайские корни, в городе Бохор уже собрались толпы людей, чтобы послушать барабанщиков и посмотреть на кукольные представления, причем некоторые кладут в рот куклы красные конверты (hóngbāo), наполненные деньгами.

Красный цвет имеет огромное значение для этих праздников, поскольку он символизирует удачу и процветание. Что касается hóngbāo, то в XXI веке эта традиция претерпела изменения: теперь многие люди обмениваются цифровыми красными конвертами вместо традиционных бумажных.

Танцевальный клуб драконов Naga Merah Putih (Красный Белый Дракон), названных в честь национальных цветов Индонезии

Мусульманка и ее дочь фотографируются с участниками танцевального клуба «Дракон» Naga Merah Putih (Красно-белый Дракон)

Люди дарят хунбао членам танцевального клуба «Дракон» Нага Мерах Путих. Хунбао- это конверт с деньгами, который традиционно дарят во время китайских праздников

Наконец, если вы хотите поздравить кого-то с Новым годом на китайском языке, мы вам поможем.

На мандаринском языке вы можете использовать фразу "春节快乐" (Chūn Jié Kuài Lè), что означает "С праздником весны", а на кантонском - "恭喜发财" (Gong hei fat choi), что означает "Поздравляем и процветаем".





