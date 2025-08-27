Около 40 украинских мужчин, которых вернули в Украину с границы РФ и Грузии, находятся в Одесском ТЦК и СП. По словам юристов, за сутки отпустили только 11 человек, которые не подлежат призыву.

По состоянию на 22 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о возвращении из Грузии еще 65 депортированных из РФ украинцев. Юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка рассказала"Суспільному", что всех их привезли в одну из одесских больниц для медицинского осмотра, передает Фокус.

"Те ребята, которые вышли из ТЦК, говорят, что они там проходят военно-врачебную комиссию, они тоже не знают, отпустят ли их. Мы пока со своей стороны пытаемся узнать, в чем дело. Родители за сутки нам телефон оборвали, потому что их дети не доехали домой", — рассказала юрист.

Она отметила, что по закону мужчины после возвращения на территорию Украины имели неделю на то, чтобы стать на воинский учет, а их доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже через 2 дня.

По словам Анны, мужчины рассказывали, что из больницы их "грузили централизованно в автобусы и везли в ТЦК".

"Им объяснили, что им дадут какие-то справки и отпустят, чтобы они могли домой доехать", — сказала адвокат.

Анна Скрипка добавила, что домой отпустили 11 человек, не подлежащих призыву, среди которых были многодетные родители, люди с туберкулезом и вирусом иммунодефицита человека и другими заболеваниями. Остальные, по ее словам, остались в ТЦК.

Один из них, уроженец города Каменское Днепропетровской области Иван Солнцев, рассказал юристке, что сотрудники ТЦК окружили больницу в течение получаса и начали выводить мужчин в автобусы, обещая, что только оформят их, снимут с розыска и выдадут проездные документы во избежание проблем на блокпостах.

В комментарии "Суспільному" юрист Марк Коломоец рассказал в комментарии "Суспільному", что возвращенные из-за границы украинцы имеют права и обязанности полноценных граждан. По возвращению они должны восстановить свои документы (паспорт, идентификационный код и т.д.), и после этого у них есть 7 дней, чтобы стать на воинский учет. Впрочем, по словам специалиста, сотрудники ТЦК и СП могут ставить военнообязанных на учет по выданным миграционной службой временным документам.

"Очень спорная история. Одна правовая норма говорит, что они сначала должны установить свои документы, а после обратиться в ТЦК. Другая — что они с момента прибытия должны сразу появиться", — отметил юрист.

На момент публикации материала в Одесском ТЦК и СП не комментировали ситуацию.

Депортированные из РФ украинцы на границе с Грузией: детали

Депортированные из РФ украинцы устроили протест на границе с Грузией 21 июля. СМИ сообщали, что в подвале на территории недостроенного терминала "Дариали" удерживают около 90 украинцев, среди которых есть бывшие заключенные с временно оккупированных территорий, люди с ВИЧ, туберкулезом и инвалидностью.

Украинцы, депортированные из России, 5 августа объявили голодовку в Грузии. Один из удерживаемых, Сергей Ларко, рассказывал, что депортированных удерживают в нечеловеческих условиях, отказывают в подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 6 августа сообщал, что удалось организовать выезд 44 украинцев, которые застряли на границе Грузии, но россияне продолжают депортировать людей. Он отметил, что обращался к РФ с публичным призывом отправлять депортированных непосредственно к украинской границе.