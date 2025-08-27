На территории Украины разбросано более миллиона мин, для их деактивации понадобится более десятилетия.

Об этом заявил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"По всей Украине уже разбросано более миллиона мин, российские войска продолжают устанавливать ловушки в некоторых регионах во время отступления. Речь и о противотанковых, и о противопехотных минах", - отметил Хеслоп.

Он также подчеркнул, что в ряде областей также разбросано очень много неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат после боев, особенно в буферной зоне.

"При очистке территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", - добавил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине.

Минное загрязнение Украины

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения чуть менее тысячи человек получили ранения и 359 погибли от мин и взрывоопасных остатков, среди которых по меньшей мере 18 детей.

На сегодня Украина является наиболее заминированной страной в мире. В Украине продолжают ежедневно находить мины россиян на деоккупированных территориях. Они могут оставаться опасными еще десятки лет.

По данным ГСЧС, мины являются одним из самых жестоких методов ведения войны. При этом россияне оставляют их даже в домах мирных жителей.

Также сообщается, что после завершения войны наибольшую опасность для населения будут нести минные поля и ловушки, установленные россиянами. Такие ловушки могут сработать не только от наезда техники, но и если на них наступит человек.





Источник