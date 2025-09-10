Ожидается, что предстоящая зима будет сложной из-за проблем с отоплением. Критическая ситуация возможна в Киеве и Одессе, прогнозирует энергоэксперт Александр Харченко.

Постоянные массированные удары войск России по энергосистеме могут лишить тепла некоторые украинские города. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко агентству "Укринформ".

Украинские инженеры накопили опыт в борьбе с последствиями массированных атак

"Варвары реально могут лишить города тепла, это самая большая опасность", — добавил он.

Проблемы могут быть с тепловой генерацией в отдельных городах. К примеру, в Кривом Роге ситуация с местным теплоэнерго катастрофическая и прошлой зимой тепло не подали в более чем 400 домов, рассказал аналитик.

Помимо Киева и Одессы непростое положение дел ожидается в прифронтовых городах.

"В Ахтырке уничтожили теплоцентраль. Под этой же угрозой оказываются Харьков, Сумы и Чернигов", — заметил Харченко.

Риски региональных атак ВС РФ крайне высоки, но международные партнеры Украины помогли сформировать нужный объем резервов энергии, добавил он.





Немалую роль играет и накопленный украинскими инженерами опыт в борьбе с последствиями массированных атак по энергообъектам. Буквально за один час восстанавливаются такие разрушения, на которые в начале войны уходили минимум сутки.

"Отработаны все механизмы, аварийные бригады прекрасно знают, что делать", — подытожил специалист.

Напомним, оккупанты спешат подключить Запорожскую АЭС к своей энергосети до начала отопительного сезона. Москва не хочет допустить, чтобы оккупированные районы остались без электроэнергии.

Фокус также перечислял города, которые не готовы к отопительному сезону 2025-2026. В Кривом Роге придется отремонтировать большую часть теплосетей.