Союзники Украины делают все возможное, чтобы удержать президента США Дональда Трампа на своей стороне – на этой неделе для этого привлекли даже короля Англии, пишет Politico.

Источник: Politico со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников

Дословно издание: "Вместе с первой леди Меланией Трамп станет первым президентом США, которого официально примут в Виндзорском замке, что будет еще одним беспрецедентным элементом и без того необычного второго государственного визита лидера, который любит быть особенным".

Детали: Издание подчеркивает, что президентскую чету встретят с наивысшей пышностью и торжественностью, на которые способна Великобритания: будут банкеты, почетная охрана и парад военной авиации, призванный напомнить о долгой истории военного сотрудничества между Великобританией и США.

"Есть надежда, что королевская очаровательная кампания заложит основу для премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы приложить новые усилия для убеждения Трампа в необходимости оказывать большее давление на российского правителя Владимира Путина в стремлении к миру в Украине. Хотя это может не фигурировать ни в одной программе визита, политические и королевские советники ожидают, что этот вопрос будет поднят за кулисами", – пишет издание.

По словам высокопоставленного чиновника по вопросам обороны, который говорил на условиях анонимности, король "очень близко" знаком с деталями переговоров о перемирии и с самим президентом Украины Владимиром Зеленским. И это дает премьер-министру оружие, которого нет у многих других европейских лидеров: сочувствующего монарха, который тихо, но последовательно поддерживает Киев и готов сделать все от него зависящее, чтобы преодолеть скептицизм США в этом вопросе.

Издание акцентирует, что Трамп "глубоко уважает и любит королевскую семью", и государственный визит призван это подчеркнуть.

Поэтому Зеленский, к которому президент США относится "гораздо менее уважительно", нашел в короле своего защитника.

Politico напомнило, как Чарльз неожиданно пригласил Зеленского на чай в Сандрингем после спора с Трампом в Овальном кабинете в феврале и на обед в Виндзорском замке накануне июньского саммита НАТО.

Бывший высокопоставленный британский дипломат подчеркивает, что, хотя король и не высказывается публично по вопросам управления, он "умеет находить другие способы выражения своих взглядов".

Отмечается, что с Трампом у Чарльза будет достаточно времени для этого, ведь президент США останется на ночь в Виндзорском замке. Там его ждут прогулка на карете по территории поместья и обед в государственной столовой перед главным мероприятием – государственным банкетом.

"Я не удивлюсь, если он (король – ред.) воспользуется случаем, чтобы в частном порядке призвать президента более эффективно поддерживать Украину", – сказал тот же бывший дипломат.

Интерес Чарльза к Украине подтвердил изданию королевский помощник. Он напомнил, что король в послании по случаю Дня независимости Украины призвал к "справедливому и прочному миру".

Издание пишет, что король может упомянуть Украину и во время своей речи на государственном банкете, но добавляет, что основные дипломатические усилия, вероятно, будут происходить за закрытыми дверями.

В Великобританию также прибудут госсекретарь США Марко Рубио и посланник Стив Виткофф, на которых тоже будут пытаться повлиять в вопросе Украины.





Источник