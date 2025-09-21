Что делать, когда вас одолевает тревожность? Профессор Штефан Хофманн помогает Euronews разобраться с результатами недавно опубликованного исследования "Страхи немцев-2025", среди которых инфляция, война, мингранты, Трамп и много других пугающих факторов

Каждый год в Германии публикуют данные масштабного исследования "Страхи немцев". Не пугайтесь: на этот раз все не так плохо, как ожидалось - индекс тревожности немцев падает!

Но если вам все же немного не по себе, профессор Штефан Хофманн готов вам помочь. В интервью Euronews всемирно известный специалист по изучению тревожности рассказывает, как справиться с мрачными тучами страха, затмевающими ваш разум. Ведь (инсайдерская информация) за тучами ярко светит солнце, даже для немцев. Эксперт рассказал, как из темной стороны жизни можно выжать что-то позитивное.

На первом месте страх инфляции

Но сначала давайте вкратце ознакомимся с содержанием исследования страхов № 34 - масштабного репрезентативного опроса, который уже много лет проводит компания R+V Versicherung. И страх номер один для немцев - уже в 15-й раз - это страх инфляции.

После многих лет работы в ведущих университетах США (Стэнфорд, Бостон) профессор Хофманн преподает и занимается исследованиями на факультете психологии Марбургского университета имени Филиппа, где занимает должность профессора трансляционной клинической психологии LOEWE Top Professorship.

Его голос по телефону звучит спокойно и внимательно, с теплым, сочувствующим тоном. Я начинаю разговор с общего вопроса: "Профессор Хофманн, в своей повседневной работе психолога вы общаетесь с людьми и пытаетесь помочь им с тревожными расстройствами. Имеет ли смысл использовать опросы для изучения душевного состояния целой нации? Или, говоря иначе, имеют ли вообще смысл подобные исследования тревожности?"

Хофманн (после небольшой паузы для размышлений): "В принципе, это имеет смысл; вы можете выявить тенденции для страны в целом. Но сложность заключается в том, что общие утверждения не всегда применимы к подгруппам или отдельным людям внутри группы. То, что актуально для больших групп, не обязательно актуально для всех подгрупп".

Но сейчас мы должны говорить об этом конкретно, иначе никто не поймет, думаю я про себя. Но прежде чем я успеваю спросить, Хофманн сам приводит пример. Будь то страх инфляции, страх потери экономической стабильности или что-то подобное, "общей чертой всех страхов, - говорит Хофманн, - является предполагаемая невозможность повлиять на будущее". Это, в свою очередь, связано с чувством безопасности и неуверенности.

Хофманн (теперь уже по-настоящему конкретно): "Если кто-то боится, что инфляция может стать слишком высокой, он приходит к выводу, что не сможет получить то, что хочет, на свои деньги. Это разрушает их чувство безопасности. Но, и это очень важно, страх перед инфляцией сильно варьируется в зависимости от региона, возрастной группы и так далее".

Я смотрю на "Страхи немцев", лежащие рядом со мной. Все верно, профессор прав. В самом конце обширного исследования мой взгляд задерживается на последнем графике: "3 главных страха возрастных групп в сравнении". В группе немцев от 14 до 19 лет страх войны явно на первом месте - 45 процентов, за ним следуют Трамп (фактор страха номер 2) и изменение климата (третье место). Инфляция и рецессия волнуют молодежь гораздо меньше.

Страхи немцев сильно различаются и зависят от анализируемой возрастной группы. R+V Versicherung

Люди в возрасте от 20 до 39 лет в первую очередь опасаются недоступного жилья (53%), затем следуют рост стоимости жизни и страх перед повышением налогов или сокращением пособий.

Представители возрастной группы до 59 лет назвали главным страхом инфляцию (52%). Каждый второй респондент в этой возрастной группе также обеспокоен тем, что государство будет перегружено беженцами, и боится повышения налогов. Все, кому за 60, по логике вещей, в первую очередь беспокоятся о своем здоровье.

Я снова подхватываю нить разговора: "Господин Хофманн, я понимаю, что нельзя делать выводы об отдельных людях на основе групп. Я также понимаю, глядя на цифры инфляции за последние несколько десятилетий, что многие люди по-прежнему лично боятся потерять покупательную способность, даже если фактическое обесценивание денег невелико. Но это не меняет того факта, что многие малообеспеченные люди испытывают реальные денежные затруднения. Представьте себе, господин Хофманн, что кто-то прямо сейчас звонит в вашу дверь и просит помощи, не может спать из-за финансовых проблем, не знает, как выжить семье, действительно напуган и парализован. Чем вы можете помочь, какой совет можете дать?"

Хофманн (серьезным тоном): "Отвлекитесь от негатива! Финансовые переживания действительно могут перерасти в общий синдром тревоги, как и страх потерять работу, страх болезни, и повседневная жизнь выходит из-под контроля. Как будто вы щелкнули выключателем, застряли где-то, у вас ничего не получается, вы топчетесь на месте, у вас такое впечатление, что проблем становится все больше и больше, а вы не можете с ними справиться. Именно неопределенность пугает людей, страх потерять контроль".

Euronews: "Так что же делать?"

Хофманн: "Если вы точно знаете, что произойдет, вы меньше боитесь. Легче иметь дело с конкретными вещами, даже негативными, чем с неопределенными. Это связано с тем, как работает наш когнитивный аппарат".

Euronews: "Выйти из тумана тупой генерализованной тревоги и посмотреть проблемам прямо в глаза, разбить тревожные комплексы на маленькие, конкретные задачи, вы это имеете в виду?"

Хофманн: "Именно так мы подходим и к терапии. Сначала тревоги должны быть словесно названы в конкретных терминах. Чем больше вы конкретизируете свои диффузные, глобальные страхи и работаете в направлении проблемно-ориентированного подхода, тем яснее вы сможете понять свои проблемы в деталях и, следовательно, найти возможные решения. Страхи исчезают, когда вы отходите от абстрактного и переходите к конкретному".

Euronews: "Но вы все равно не получите повышения зарплаты с помощью этого метода!"

Хофманн: "Не стоит постоянно рисовать печальную картину, которая все омрачает. Конечно, страхи вызывают негативные чувства, поэтому вы не должны и не обязаны приукрашивать ситуацию, если боитесь. Но с другой стороны, мы по-прежнему живем в очень мирном обществе, какую бы мрачную картину вы ни видели перед собой. У нас есть системы социальной и общественной безопасности. Мы можем делать то, что нам нравится. Так что давайте сосредоточимся на том, что делает жизнь прекрасной, вместо того чтобы постоянно думать о том, что жизнь ужасна и что нас со всех сторон окружает опасность".

Я вспоминаю горькое замечание коллеги из берлинской редакции о том, что подчеркивание позитивных моментов не поможет, если вам угрожает опасность того, что в ближайшем будущем вам придется спать под мостом ("Жилье в Германии недоступно", четвертое место в списке страхов немцев в этом году - 48%). Но мой собеседник на другом конце линии настаивает на своем, видно, что этот пункт важен для него.

Хофманн (придавая вес своему голосу): "Как клинический психолог, я хочу отметить, что тревога - это нечто совершенно нормальное. Мы должны бояться, иначе мы не сможем выжить. Когда я говорю, что при лечении тревожных расстройств вы должны извлекать позитивный аспект из собственной тревоги, я имею в виду, что тревогу можно использовать и для получения рекомендаций о том, как лучше организовать свое будущее. Если вы боитесь инфляции или денежных проблем в старости, у вас могут быть вполне рациональные причины для этого. В таком случае рекомендация, вытекающая из страха, может заключаться в том, чтобы сэкономить, инвестировать деньги или предпринять какой-либо другой конкретный, позитивный шаг".

Хватит говорить о деньгах, давайте перейдем к немецкой тревоге №2, страху "перегрузить государство беженцами" - именно эту фразу использовали респонденты (кстати, для исследования немецкой тревоги было опрошено 2400 человек в Восточной и Западной Германии, отобранных по репрезентативным критериям). Вместе со страхом №7, "Напряженность из-за иммиграции из-за рубежа" (этого боятся 45% немцев), это выглядит как большой пакет миграционных тревог.

Страх потери государством контроля над миграционными вопросами занимает второе место среди страхов немцев. dpa

Однако по сравнению с предыдущим годом оба опасения явно снизились: восточные и западные немцы в разной степени опасаются иностранцев и потери государством контроля над миграцией. Этот показатель составляет 56% на востоке и 47% на западе.

Euronews: "Как вы объясняете страх перед иностранцами и ксенофобию?"

Хофманн: "Когда люди боятся, они собираются вместе. Это один из способов разобраться с феноменом страха. Могут образовываться группы людей с похожими страхами. Те, кто объединяется в группы, не одиноки. Затем страх может быть направлен против других групп. Например, те, кто боится за свою безопасность, объединяются с другими, что может привести к изоляции и агрессии против других групп. Страх разделяет общество на более мелкие группы".

Euronews: "И какова ваша рекомендация, как справиться с этим страхом перед миграцией?"

Хофманн: "Сами по себе иностранцы не вызывают тревоги. Часто обобщаются отдельные примеры, например, нападения с ножом. Создается образ врага, и все типы людей оказываются в одной группе. Это часто приводит к страху перед иностранцами. Мы очень хорошо видели это в Германии во времена нацизма".

Euronews: "Вопрос в том, как с этим бороться?"

Хофманн: "Здесь я бы тоже попытался привнести позитивный аспект. Есть много стран, которые являются странами миграции и получают от этого выгоду: США и Канада - страны иммиграции. Эти страны смогли процветать только потому, что дали людям шанс. В людях, которые приезжают из-за границы, в том числе и в Германию, заложен огромный потенциал. Часто это хорошо образованные люди с новыми идеями, которые меняют страну в положительную сторону. Это возможность разрушить закостеневшие структуры и превратить их в динамичное образование. Мы должны использовать эту огромную возможность, даже если Германия традиционно не была страной иммиграции".

Euronews: "Господин Хофманн, давайте в завершение поговорим об одиночестве и разделении общества. Одиночество впервые было включено в опросник тревожности 2025 года, каждый пятый немец беспокоится о том, что станет одиноким, а это 20-е место в рейтинге тревожности, если это можно так назвать. Страх перед социальным разделением на этот раз оказался на 12-м месте с 39%, что составители исследования называют "замечательным" показателем, тогда как в прошлом году он был на 7-м месте с 48%. Кстати, исследование впервые проводит дифференциацию. Были опрошены различные пары противоположностей. Существует ли страх социального отдаления между людьми с миграционным прошлым и без него? (72%) Боитесь ли вы социального разрыва между богатыми и бедными? (58%) Или между демократами и антидемократами? (57%). Все это, страх одиночества или социального раскола, связано с тем, как вы живете в повседневной жизни, с кем общаетесь, какие у вас социальные контакты. Как психолог, что бы вы посоветовали человеку, который стучится к вам в дверь и жалуется на страх одиночества, на отсутствие сплоченности и социальной дезинтеграции, на ощущение, что все вокруг распадается?"

Страх социального раскола - важнейшая пара противоположностей. R+V Versicherung

Хофманн: "Противоположностью страха является принадлежность к группе. Социальный аспект имеет огромное значение для понимания психического здоровья. Если вы чувствуете себя изолированным, у вас возникают эмоциональные проблемы. Одиночество - самый большой фактор не только психических, но и физических заболеваний, таких как рак, на прогрессирование которого могут влиять социальные факторы".

Euronews: "И что можно сделать, чтобы помочь?"

Хофманн: "Если у меня есть ощущение одиночества, распада моей группы, того, что я больше не являюсь частью своей группы, что я одинок в обществе, то это может стать основным фактором тревоги и одной из главных причин экстремизма и агрессивных тенденций. Поэтому я рекомендую общаться с другими людьми. Это не обязательно должна быть большая группа, можно обойтись и одним-двумя людьми. Если вы чувствуете поддержку через социальные связи, вы можете перевесить все негативные аспекты. Поэтому мой конкретный совет по борьбе со страхом одиночества и социальной разобщенности - это вовлекаться в социальную жизнь и расширять свою социальную сеть".

Сравнение 2025 и 2024 годов: страх социального разделения снижается. R+V Versicherung

Euronews: "Не хотели бы вы рассказать нашим читателям еще что-нибудь важное о том, как справиться со страхами и тревогами?"

Хофманн: "Страх - это часть человеческого бытия. Нам не нужно бояться страха. Нам также не нужно отчаянно пытаться постоянно жить полностью свободной от тревог жизнью. Проблема возникает, когда страх становится экстремальным, выходит из-под контроля и в результате влияет на нашу жизнь. Мы не должны реагировать на растущий страх изоляцией, не должны избегать его - мы должны приблизиться к нему и подумать, как извлечь из него что-то положительное для себя. Я должен спросить себя: откуда берется этот страх? И что я могу с ним сделать? Возможно, это даже то, что может улучшить общество, в котором я живу. Мы должны перейти от идеи желания победить страх к вопросу о том, как сделать из него что-то позитивное".

