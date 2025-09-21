Европейская комиссия утвердила 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ЕК Паула Пинью.

“Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по новому пакету санкций, 19-му пакету”, — сказала Пинью.

По ее словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня выступит с заявлением совместно с верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, чтобы объявить о новых ограничениях.

Вскоре после этого фон дер Ляйенсообщила, что в рамках 19-го пакета Еврокомиссия предлагает использовать замороженные российские активы для обеспечения помощи Украине.

Другие предложенные меры:

запретить импорт российского сжиженного природного газа в Европу;

ввести санкции против 118 дополнительных судов из теневого флота РФ;

ввести санкции против компаний из торгующих с РФ третьих стран, в том числе Китая;

полностью запретить сделки с “Роснефтью” и “Газпромнефтью”;

запретить транзакции для дополнительных банков в России и в третьих странах;

ввести новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых Россией на поле боя;

ввести меры против криптовалютных платформ.

По данным Financial Times, чтобы избежать вето Венгрии на эти санкции, Еврокомиссия планирует разморозить для нее около 550 миллионоа евро помощи из фондов ЕС.

