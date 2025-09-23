В августе 2025 года в Украину ввезено 14,5 тысяч тонн товаров, способствующих восстановлению энергетической инфраструктуры, на более чем 6,55 млрд грн.

Об этом информирует Государственная таможенная служба.

Говорится, чтосреди импортируемой продукции - паровые и гидравлические турбины, электрогенераторные установки, аккумуляторы большой емкости, инверторы и другие виды оборудования, необходимые для обеспечения стабильности энергосистемы.

Как отмечает таможня, импортосуществлялся с применением законодательно установленных льгот по уплате таможенных платежей. Общий объем предоставленных льгот только в августе составил более 1,41 млрд грн.

По данным ГТС,объемы импорта энергетического оборудования остается практически на уровне аналогичного периода 2024 года. Для сравнения: в прошлом году в августе в Украину было ввезено 15,05 тысяч тонн аналогичных товаров на сумму более 6,73 млрд грн, при этом предоставлено льгот по уплате таможенных платежей почти на 1,4 млрд грн.

Напомним:

ЕС направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи через Механизм гражданской защиты. В ответ на масштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта поддержка включает энергетическое оборудование, такое как 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих светодиодных ламп.





