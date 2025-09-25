Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Аргентиной по валютной линии своп на $20 млрд и готовы выкупить ее долларовые облигации, чтобы поддержать президента-либертарианца Хавьера Милей в борьбе со "спекулянтами".

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает агентство Financial Times.

По словам Бессента, Белый дом будет "решительным в поддержке союзников США", пытаясь успокоить финансовый кризис, охвативший Милея - единственного союзника Дональда Трампа среди лидеров крупных экономик Латинской Америки.

В заметке на X в среду он отметил, что "Министерство финансов США ведет переговоры с аргентинскими чиновниками о валютной линии своп объемом $20 млрд для Центрального банка".

Он добавил: "Мы готовы выкупать долларовые облигации Аргентины, когда это будет необходимо".

Бессент напомнил о стабилизационном фонде, использованном в 1995 году для спасения Мексики, и подчеркнул: "Мы также готовы предоставить значительный резервный кредит через Фонд стабилизации обменного курса и уже активно обсуждаем это с командой Милея".

Милею приходится преодолевать самый глубокий кризис своего президентства накануне парламентских выборов в следующем месяце. Хотя его экономические меры сдержали гиперинфляцию, они притормозили рост.

Поражение партии Милея на региональных выборах в этом месяце и коррупционный скандал напугали инвесторов, спровоцировав бегство из песо и угрозу хаотичной девальвации.

Справка. Если США договорятся с Аргентиной о линии своп на $20 млрд, это означает, что Центральный банк Аргентины сможет быстро получить до 20 миллиардов долларов для поддержания курса песо, не тратя своих валютных резервов.

Напомним:

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рассматривает "значительное и решительное" вмешательство, чтобы помочь Аргентине справиться с резкой волатильностью на финансовых рынках, фактически оказывая финансовую поддержку либертарианскому президенту Хавьеру Милею.

Одной из самых больших проблем президента Аргентины Хавьера Милея в сдерживании валютного кризиса является переоценка национальной валюты - реальный курс песо к доллару должен быть меньше на 20-30%.