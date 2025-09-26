12-го сентября наша Церковь празднует память удивительного святого, при жизни сподобившегося видения Всесвятой Троицы, преподобного Александра Свирского. В храме в честь подвижника в жилмассиве Совиньон в престольный день торжественное богослужение возглавил архипастырь Одесчины Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

16-го сентября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, чтобы ознакомиться с ходом реставрационных работ, благословить работников и принять важные решения относительно дальнейшего восстановления святыни.

19-го сентября Церковь вспоминала Чудо Архистратига Михаила в Хонех. Престольный праздник молитвенно отметили в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре, где, по благословению митрополита Агафангела, возглавил торжественные богослужения викарий Одесской епархии, духовник обители архиепископ Арцизский Виктор.

13-го сентября в надвратном храме Свято-Успенского монастыря в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба по случаю начала церковного новолетия ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил Божественную литургию в сослужении секретаря ученого совета семинарии архимандрита Тихона (Василиу), преподавателей и студентов в священном сане.

Одесские Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского объявили набор слушателей из мирян на новый 2025-2026 учебный год. Запись на курсы проводится до конца сентября. Читают лекции и проводят занятия преподаватели Одесской духовной семинарии. Обучение проходит по двум основным направлениям: 1) базовое вероучение; 2) Школа изучения Библии. В настоящее время занятия проводятся онлайн по будням, начало в 18:30, окончание в 21:10.

Запись на курсы: +38(050)-391-75-44 ЮЛИЯ (Viber, Telegram)

Всякая река течет в море, братья и сестры. Всякая жизнь уходит в вечность и продолжается, но время прекращается там, где будет Царство Божие.

Постараемся унести мысль о том, что время коротко, что нам нельзя его терять, что мы должны увеличивать в своем сердце сокровище: познание тайн Священного Писания, которое нам дано, борьбу со злом и грехом, которые живут в нас, умножать в жизни и добро, и милосердие, и справедливость, и сострадание, и сочувствие, которые Господь нам завещал. Все — молитва, труд, радость, скорбь — путь человеческой жизни, который должен проходить под знаком Божиим, — все должно находиться перед лицом Христовым!

И тогда не будет ни одного дня, ни одного часа и мгновения, которые бы мы жили без Бога, вдали от Него. А каждый день, каждый час, каждое мгновение заполнится Его священным присутствием!