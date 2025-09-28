Республика Нигер пригласила российскую госкорпорацию Росатом к строительству АЭС мощностью 2 гигаватта и разработке урановых месторождений.
“Мы хотели бы построить на нашей территории два ядерных реактора мощностью 2.000 мегаватт. И это предложение республики Нигер Росатому. Мы готовы разрабатывать этот проект вместе с Росатомом, конечно, под контролем МАГАТЭ”, — сказал Усман Абарчи, министр горнорудной промышленности Республики Нигер на Глобальном атомном форуме в Москве.
“Да, у нас большие амбиции, но для нас это очень важно. Это очень важно для всего африканского континента”, — сказал он.
Он также сообщил, что Нигер, располагающий существенными запасами урана, предлагает РФ совместную разработку залежей.
“Российская Федерация готова делиться ядерными секретами, мы готовы сотрудничать в этой области, а с нашей стороны мы предоставим наши урановые запасы”, — сказал министр.
Глава Росатома Алексей Лихачев ответил, что предложения Нигера “крайне интересны”.