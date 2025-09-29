Проевропейская партия "Действие и солидарность" выиграла парламентские выборы в Молдавии.

Проевропейская партия Молдавии Майи Санду получила явное преимущество и новое большинство на парламентских выборах в воскресенье. Это голосование рассматривается как решающие для будущего страны в Европейском союзе.

После подсчета голосов на 99,5 % избирательных участках партия "Действие и солидарность" лидирует с 49,9 % голосов.

У пророссийского Патриотического избирательного блока 24,28 %, у дружественного России блока "Альтернатива" - 7,9 %, а у популистской "Нашей партии", которая хочет "сбалансированной внешней политики" между Востоком и Западом, - 6,2 %. У правой партии "Демократия дома" - 5,6%.

По результатам голосования будет избран новый 101-местный парламент, после чего президент Молдовы назначит нового премьер-министра. Предлагаемое правительство должно быть утверждено парламентом.

Лидер пророссийского блока Игорь Додон заявил, что выиграла оппозиция и призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента Молдовы, чтобы закрепить "победу".

Большая диаспора Молдавии, снова сыграла решающую роль в исходе выборов, по сути люди, которые не хотят жить в Молдове и там не живут, опять решили судьбу тех, кто в Молдове проживает - парадокс однако.

Во время прошлогодних президентских выборов, которые также рассматривались как выбор между Востоком и Западом, за рубежом проголосовало рекордное число избирателей - 327 000 человек, более 82 % из которых отдали предпочтение Санду.

После голосования в воскресенье Санду повторила свои давние утверждения о "массовом вмешательстве" России в выборы, заявив, что она голосовала "за сохранение мира" и настаивает на том, что будущее ее страны находится в рамках ЕС.

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что угрозы взрыва поступали на избирательные участки в Румынии, Испании, Италии и США. Полиция задержала трёх человек, подозреваемых в связях со службами безопасности пророссийского сепаратистского региона Молдовы Приднестровье, которые, как утверждается, планировали дестабилизировать обстановку.

"Они, предположительно, являются лидерами, ответственными за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп",- заявила полиция, добавив, что они обнаружили пиротехнику и легковоспламеняющиеся материалы, которые подозреваемые намеревались использовать, чтобы посеять панику и хаос.

В ходе голосования Санду заявила в своем обращении в Facebook, что власти также получили многочисленные сообщения о незаконной доставке избирателей на избирательные участки за рубежом, очевидно, за деньги, и о случаях изъятия пустых бюллетеней с избирательных участков.

Лидер Партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил после закрытия избирательных участков, что попытки России захватить избирательный процесс были масштабными, и что государственные органы прилагали усилия для обеспечения безопасности и честности голосования.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия тратит миллионы на вмешательство в выборы посредством масштабных схем подкупа голосов и тысяч кибератак. Россия это отрицает.

В ходе избирательной кампании в Молдавии было много скандалов и взаимных обвинений власти и оппозиции в готовящихся фальсификациях. Незадолго до дня голосования полиция провела сотни рейдов. Были задержаны десятки людей, которых обвинили в том, что они проходили подготовку к организации массовых беспорядков.

Санду назвала голосование "самыми важными выборами в Молдове".





