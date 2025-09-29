Поштова листівка як символ минулого: в Одеській національній науковій бібліотеці презентували унікальну серію

У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек найстаріша публічна книгозбірня України — Одеська національна наукова бібліотека — презентувала серію ексклюзивних поштових листівок «Одеська національна наукова бібліотека». Захід відбувся у відділі рідкісних видань та рукописів бібліотеки, що розташований на другому поверсі. Вела зустріч провідний бібліотекар ОННБ, журналістка Галина Владимирська.

Нова серія поштівок символізує роль і значення бібліотеки упродовж століть, поєднуючи історію, мистецтво та живе спілкування. ОННБ, яка вже 196 років є провідною культурною інституцією міста та країни, сьогодні забезпечує інформаційні, науково-дослідні, освітні й культурні потреби близько 800 тисяч відвідувачів щорічно. Її головний корпус — пам’ятка архітектури національного значення, яка ще з кінця XIX століття зображувалася на листівках з видами Одеси.

Про історію одеської поштової листівки ХХ століття розповіла головний бібліотекар відділу рідкісних видань та рукописів Лариса Іжик, наголосивши, що поштові зображення є важливим свідченням розвитку міста.

«Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі нову серію поштових листівок, які уособлюють історичну велич найстарішої публічної книгозбірні України та духовну місію бібліотеки як хранительки знань і культурної спадщини», — підкреслила Галина Владимирська.

Серія включає три поштівки:

Перша — акварельний ескіз архітектора Федіра Нестурха , який у 1904 році затвердила виконавча комісія для спорудження будівлі міської публічної бібліотеки. Нестурх — автор багатьох одеських архітектурних пам’яток.

Друга — сучасне фото фасаду бібліотеки у вечірньому освітленні, зроблене професійним фотографом Юрієм Литвиненком .

Третя — колаж «Книга і простір», що поєднує архітектурні деталі, інтер’єр читального залу, книжкові скарби та пам’ятник читачеві роботи скульптора Михайла Реви. Бронзова чотириметрова скульптура символізує цінність знань, а напис «More books, less fear» закликає до мудрості та свободи. «Кожна листівка — це маленький витвір мистецтва. Вони не лише зберігають у пам’яті велич бібліотеки, але й дозволяють узяти частинку цієї архітектурної перлини Одеси із собою. Це відродження традиції, коли люди ділилися думками через рукописні послання», — зазначила генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова.

Ідею створення сувенірних поштівок підказала журналістка Першого міського телеканалу, філокартистка Тетяна Косенко, яка наголосила на важливості цього формату як для відвідувачів, так і для колекціонерів.Презентовані листівки можна придбати як сувенір або відправити поштою: у бібліотеці встановлено спеціальну скриньку та придбано марки «Укрпошти». Гості презентації мали змогу власноруч підписати поштівку та опустити її до старовинної скриньки.

Захід супроводжувала виставка «Одеська поштова листівка ХХ століття» з фондів бібліотеки, яка дала змогу побачити історію міста крізь призму поштової графіки.

Таким чином, нова серія поштівок стала не лише мистецьким проєктом, але й символом відродження традицій поштового спілкування, що повертає нас до витоків культури й водночас наголошує на сучасній місії бібліотеки як хранительки знань.