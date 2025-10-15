Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев: злоумышленники открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 млн грн

В сообщении на сайте Национальной полиции Украины во вторник отмечается, что сделку организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу, а к преступной деятельности она привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

“Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а далее — в “Дию” через систему авторизации BankID”, — говорится в сообщении.



По информации полиции, получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лица потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео, как отмечают в полиции, использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах.

“Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 млн грн”, — отмечается в сообщении. Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. К реализации мероприятий были привлечены специалисты Министерства цифровой трансформации и представители банковских учреждений, которые активно способствовали следственным действиям.

В результате проведенных обысков по местам жительства фигурантов изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, путем незаконных операций по использованию электронно-вычислительной техники, в крупных размерах (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), и в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации, во время действия военного положения, организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины).





Источник