Зеленський утворив в Одесі військову адміністрацію, її очолитьСергій Лисак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Одесской городской военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Новая военная администрация

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

  1. Образовать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области.
  2. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Одесской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
  3. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Сообщается, что согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Лысак подтвердил переход на новую должность

"Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОГА. Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года", - отметил Лысак.

По его словам, он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой старались не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 14 октября, стало известно, что президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство. Также без украинского гражданства остались Олег Царев и Сергей Полунин.

Также Зеленский ранее сообщал, что в Одессе появится военно-гражданская администрация, поскольку это необходимо для усиления обороны и поддержки города.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации - слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа", - добавил Зеленский.

По информации «Думской», Сергею Лысаку 41 год, он родился в Ужгороде, Закарпатской области. Позже семья переехала в Одессу, где Сергей учился в средней школе Хаджибейского (тогда Малиновского) районе. Его характеризовали как доброго, уравновешенного и здравомыслящего человека. Кроме прочего, он занимался боксом и не конфликтовал с окружением.

В 2014-2015, а также 2017 году – участник АТО. Служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Также награжден за разработку одной из организованных преступных групп на территории Одесской области – «Крест доблести».

26 марта 2022 года получил звание бригадного генерала.

С 19 июля 2022 года по 7 февраля 2023 года – председатель УСБУ в Днепропетровской области.

7 марта 2023 года был назначен на должность председателя Днепропетровской ОВА.




