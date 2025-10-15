"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

Сообщается, что согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

Лысак подтвердил переход на новую должность

"Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОГА. Позади - немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года", - отметил Лысак.

По его словам, он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой старались не отступали от четких приоритетов. Среди них - помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди - не менее ответственные задачи.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад за слаженную работу. Всем, кто был рядом, за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь", - добавил он.