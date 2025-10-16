 
Коргалжинський заповідник: Притулок тисяч фламінго в Казахстані

Коргалжынский государственный природный заповедник, расположенный в паре часов от Астаны, - это уголок нетронутой дикой природы, где можно увидеть величественных розовых фламинго в их естественных местах гнездования.

Всего в двух часах езды от Астаны раскинулся Коргалжынский государственный природный заповедник – крупнейшая охраняемая территория Казахстана и объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На площади более 543 тысяч гектар простираются водно-болотные угодья, ставшие домом для сотен видов птиц и растений, а также важным перевалочным пунктом на миграционных маршрутах.

Главная жемчужина заповедника – птицы фламинго, которые каждую весну прилетают сюда тысячами, достигая самой северной точки своего ареала. В защищённых от хищников берегах озера Тенгиз они создают колонии и так называемые «детские сады» для птенцов, а питаясь рачками Artemia Salina, постепенно приобретают свой характерный розовый оттенок.

Коргалжын ежегодно привлекает тысячи экотуристов из Европы и Азии. Помимо фламинго, здесь можно увидеть лебедей, сайгаков и величественные степные просторы — редкий уголок нетронутой природы Центральной Азии.


