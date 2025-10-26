 
Як Микита Потураєв намагався відмазати ТЦК: "майже всі такі відео - підробка"

Подавляющее большинство съемок принудительной мобилизации в Украине созданы с помощью искусственного интеллекта и являются фальшивками. Об этом в интервью изданию “Телеграф” заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

По его словам, среди видеозаписей попадаются и ролики, снятые не в Украине. 

”Понятно, что отдельные случаи нарушения законодательства случаются. Люди, которые за это ответственны, получают в соответствии с законодательством наказание. Но не так давно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео — подделка. Почти все! То есть либо сняты не в Украине (на временно оккупированных территориях), либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки”, — заявил Потураев.

Наиболее скандальные инциденты с мобилизацией, попавшие на видео, позже подтверждают и комментируют сами ТЦК и СП.


