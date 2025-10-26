На портале “Дія” можно протестировать новую категорию международного Реестра убытков для предпринимателей, которые потеряли бизнес из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба “Дії”.

Многие украинские предприниматели остановили или потеряли собственное дело из-за войны. Разрушение, оккупация или падение спроса — причин много, и вскоре их последствия можно будет официально зафиксировать на портале “Дія”.

“Запускаем бета-тест новой категории A3.5 “Потеря частного предпринимательства”. Вместе с вами проверим, все ли работает как следует — чтобы каждый ФЛП смог засвидетельствовать убытки от российской агрессии и получить компенсацию в будущем”, — говорится в сообщении.

Тестировать новую категорию Реестра убытков можно, если имеете или имели ФЛП, задекларированные доходы и потеряли бизнес или прибыль после 24 февраля 2022 года. Причины могут быть разные: от разрушенных помещений и падения спроса до вынужденного переезда или службы в Силах обороны.

Для участия требуется:

—информация о причинах потери бизнеса и доказательства (при наличии);

— подтверждение прибыли и информация о ее потере;

— при наличии — документы об особом статусе (военные, медики, работники критической инфраструктуры);

— электронная подпись (Дія.Підпис или КЭП).





