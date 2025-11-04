Межзвездный объект 3I/ATLAS, возмутивший научное сообщество во всем мире, не только подтвердил одну из самых известных теорий Альберта Эйнштейна, но и осуществил резкое, непонятное изменение курса после приближения к Солнцу. Эта аномалия может свидетельствовать о том, что загадочное тело — не обычная комета, а возможно искусственный объект неизвестного происхождения.

Как передает ТСН, об этом пишет Daily Mail.

Подтверждение теории Эйнштейна — и новая загадка космоса

Во время наблюдений за 3I/ATLAS в момент, когда оно приблизилось к Солнцу, астрономы зафиксировали эффект гравитационного линзирования — явление, когда массивное тело искривляет проходящий мимо путь света. Именно это более ста лет назад предсказал Альберт Эйнштейн в общей теории относительности 1915 года.

По предварительным расчетам, свет от межзвездного гостя должен был сместиться примерно на 0,27 угловых секунды, однако реальные наблюдения показали отклонения в четыре секунды — в 15 раз больше ожидаемого. Это микроскопическая величина, но она свидетельствует о очень мощном влиянии гравитации.

Таинственное изменение траектории

Сразу после прохождения перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 29 октября 3I/ATLAS неожиданно изменило цвет и резко отклонилось от прогнозируемой траектории. Данные из орбитальных обсерваторий STEREO, SOHO и GOES-19 показали: объект резко посветился и стал заметно голубее Солнца.

Такое наблюдение противоречит естественным законам: когда кометы нагреваются, они, напротив, краснеют из-за испарения летучих веществ. А вот 3I/ATLAS, напротив, «посинело», что может свидетельствовать об искусственной структуре поверхности или другом типе материала.

Профессор Гарвардского университета Ави Леб заявил, что обычная комета не могла изменить направление движения без потери большого числа своей массы. По его оценкам, Солнце должно было бы испарить около 15% массы объекта — примерно пять миллиардов тонн газа. Это привело бы к образованию огромного облака пыли, которое можно было бы увидеть с Земли.

Если же никакого облака не появится, отмечает Леб, это станет десятым признаком, что 3I/ATLAS может быть созданием другой цивилизации.

Межзвездный гость со странными признаками

Ученые уже насчитали девять аномалий, которые делают этот объект уникальным:

почти идеально плоская траектория, совпадающая с плоскостью орбит Земли, Марса и Венеры (вероятность такого совпадения — всего 0,2%);

необычно высокое содержание никеля и полное отсутствие железа — такой состав напоминает теплозащитные покрытия космических аппаратов;

наличие «антирасхвоста» — пылевой полосы, направленной в сторону Солнца, а не от него, как у обычных комет;

объект отражает свет в 7,5 раза интенсивнее других комет;

ускорение, которое нельзя объяснить гравитацией — будто 3I/ATLAS имеет собственный двигатель.

Из-за непредсказуемого поведения объект стал первым межзвездным телом, официально добавленным в список потенциальных угроз Международной сети предупреждения об астероидах (IAWN).

Ученые отмечают, что 3I/ATLAS приблизится к Земле 19 декабря 2025 года, и тогда станет ясно, действительно ли он потерял часть своей массы или, наоборот, остался стабильным.

Гигант среди межзвездных тел

Масса 3I/ATLAS оценивается в 33 миллиарда тонн — это в миллион раз больше, чем у загадочного объекта 'Оумуамуа, пролетавшего по Солнечной системе в 2017 году, и примерно в тысячу раз массивнее кометы Борисова, замеченная два года спустя.

Объект движется со скоростью более 244 тысяч километров в час и содержит только 4% воды, в то время как обычные кометы состоят преимущественно из водяного льда.

Связь с «сигналом Wow!»

Еще одна интересная деталь: 3I/ATLAS прилетело с того же направления, откуда в 1977 году астрономы впервые зафиксировали знаменитый Wow! Signal» — загадочный радиоимпульс, считающийся возможным сигналом от внеземного разума.

Объект 3I/ATLAS продолжает разрушать все представления об «обычных кометах». Он подтвердил теорию Эйнштейна, ведет себя вопреки законам гравитации, изменяет цвет, ускоряется без видимой причины и демонстрирует свойства, трудно объяснимые естественным происхождением.

Напомним, что межзвездный объект 29 октября достиг ближайшей к Солнцу точки. Он уже несколько дней не виден с Земли, но космические аппараты для наблюдения за Солнцем продолжают следить за ним.