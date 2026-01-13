Великобритания намерена создать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall дальностью более 500 км.

Источник: Reuters, The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили

Детали: Как пишет Reuters, британское правительство заявило в воскресенье, что разработает для Украины новую баллистическую ракету дальнего радиуса действия, чтобы поддержать военные усилия страны в войне против России.

В рамках проекта под названием Nightfall британское правительство заявило, что объявило конкурс на быструю разработку наземных баллистических ракет, способных нести боеголовку весом 200 кг (440 фунтов) на расстояние более 500 км (310 миль).

Вместе с тем, издание The Sun сообщает, что Джон Хили сообщил ему о запланированном проекте для Украины.

Отмечается, что ракеты Nightfall смогут быть быстро запущены с транспортных средств. Их дальность позволит достать даже до Москвы с территории Украины.

Британским фирмам предлагают контракт на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных запусков.

Что предшествовало: В сентябре 2025 года портал "Милитарный" сообщал со ссылкой на Джона Хили, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине оперативно- тактических баллистических ракет Nightfall после завершения их разработки.

Пусковая установка должна вмещать не менее двух ракет и обеспечивать "безопасный запуск в условиях высокой тактической угрозы" всего боекомплекта в течение 15 минут после остановки на огневой позиции. После пуска экипаж должен иметь возможность покинуть район в течение 5 минут.

Тогда отмечалось, что в случае заключения контракта производство должно обеспечить выпуск не менее 10 ракет в месяц с перспективой дальнейшего масштабирования. Министерство обороны Великобритании планировало в течение 9–12 месяцев найти технические решения и подготовить не менее пяти полностью готовых прототипов для испытаний.