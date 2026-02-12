У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
12 февраля с 6:00 до 18:00 энергетики будут проводить аварийный ремонт. На это время город и частично Одесский район области будут обесточены.
"После завершения работ энергетики будут постепенно заживлять дома клиентов и этот процесс также требует дополнительного времени. Пожалуйста, после появления света не включайте сразу все приборы в розетку. Это поможет снизить нагрузку на сеть, предотвратить аварии и быстрее восстановить электроснабжение в каждый дом", — сообщили в ДТЭК.