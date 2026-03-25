Многие жители прифронтовых территорий остаются под обстрелами, потому что государство не помогает внутренним переселенцам. Об этом в эфире телеканала “Новини.LIVE” заявила представительница уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина.

По ее словам, сейчас для выезжающих через транзитный центр предусмотрена единовременная выплата 10 800 грн.

“И всё, а дальше сами. И если человек трудоустроился, он уже не сможет получать эту помощь. Если не трудоустроился, то первые полгода он сможет получать 2000 грн, но они существенно не влияют. Жилье снять не стоит 2000 грн”, — заявила Алтунина.

Из 4,6 млн внутренних переселенцев только 1 млн получает выплаты от государства, которые составляют 2000 грн, а для лиц с инвалидностью — 3000 грн. Сокращение количества получателей выплат произошло еще на второй год войны — в 2023-м.

По словам Алтуниной, после этого у людей “произошло разочарование”.

Только 80 тысяч человек были заселены в места компактного размещения. Остальные сами снимают жилье за свои деньги.

“Именно поэтому люди неохотно выезжают, остаются под угрозой, обстрелами. Люди не хотят выезжать, потому что некуда”, — констатировала Алтунина.

