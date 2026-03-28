Кандидат на посаду ректора ОНУ імені І. І. Мечникова представив свою програму у бібліотеці Грушевського

В Одеській національній науковій бібліотеці імені Грушевського відбулася відкрита зустріч кандидата на посаду ректора Одеського національного університету імені І. І. Мечникова — Володимира Ковальчука — з представниками засобів масової інформації та громадськістю міста.

Під час заходу кандидат презентував своє бачення розвитку університету як сучасного освітнього і науково-дослідницького центру міжнародного рівня. У своїй програмі він акцентував увагу на необхідності поєднання класичних академічних традицій із новітніми технологіями та прикладними дослідженнями, що дозволить вишу ефективно відповідати на виклики часу.

Одним із ключових напрямків розвитку, за словами Володимира Ковальчука, є масштабне оновлення інфраструктури університету. Зокрема, йдеться про відновлення екологічного інституту, створення інституту сучасних технологій, запуск університетського технопарку та формування потужного інформаційного хабу на базі наукової бібліотеки.

Окрему увагу кандидат приділив питанням енергетичної автономності навчальних корпусів, розвитку цифрових сервісів та створенню єдиного мобільного застосунку університету, який об’єднає освітні й адміністративні процеси в єдину екосистему.

У ході зустрічі також обговорювалися проблеми фінансування науки та умов праці викладачів. Ковальчук звернув увагу на існуючу диспропорцію між вимогами до наукових публікацій у міжнародних базах та відсутністю належної фінансової підтримки з боку держави. Він наголосив на необхідності впровадження грантових механізмів і компенсацій для науковців.

Серед соціальних ініціатив кандидат виділив покращення умов проживання у гуртожитках, організацію безкоштовного транспорту для студентів і співробітників, а також системну підтримку учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб.

Важливою складовою програми є розвиток університетських коледжів як частини єдиного освітнього простору — від фахового молодшого бакалавра до магістерського рівня, а також підтримка студентських стартапів і наукових ініціатив.

Підсумовуючи виступ, Володимир Ковальчук наголосив на необхідності відкритої комунікації всередині університетської спільноти та підкреслив, що головною метою є перетворення університету імені Мечникова на один із найпотужніших вишів європейського освітнього простору протягом найближчих п’яти років. Зустріч пройшла у форматі живого діалогу: представники медіа та громадськості мали змогу поставити запитання та отримати розгорнуті відповіді щодо ключових положень програми кандидата.