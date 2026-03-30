У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Поезд "Укрзализныци" сообщения Киев – Славутич остановили посреди движения в Черниговской области из-за опасности ударов и вывели оттуда пассажиров.
Источник: корреспондентка УП
Детали: Поезд остановили недалеко от Нежина во время воздушной тревоги в связи с объявлением повышенной опасности. Всех пассажиров высадили в поле, где остановили поезд.
Отмечается, что пассажиров около 100 человек.
В Черниговской области тревога звучит уже 10 часов.
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования