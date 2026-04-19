Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысит прайс-кэпы (ценовые ограничения) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии с 1 мая 2026 года. Об этом сообщает ExPro.





Предельные цены установлены на таком уровне:

На рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке:

максимальная предельная цена — 15 тыс грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена — 10 грн/МВт-ч;

На балансирующем рынке:

максимальная предельная цена — 17 тыс грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт-ч;

Введение новых цен планируется с 1 мая 2026 г. Соответствующее решение приняли из-за запроса бизнеса.

