В Україні пропонують узаконити поняття "мови ворожнечі" та "множинної дискримінації"

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті представила для громадського обговорення зміни до закону про запобігання та захисту від дискримінації та мови ворожнечі.

Як повідомили на сайті служби, законопроєкт має на меті оновити національний механізм захисту прав людини та підлаштувати його під сучасні стандарти Євросоюзу і Ради Європи.

Зокрема, документ передбачає закріплення визначення трьох термінів – "дискримінація за асоціацією", "множинна дискримінація" та "мова ворожнечі".

У порівняльній таблиці до проєкту закону зазначається, що дискримінація за асоціацією – ситуація, у якій особа або група осіб зазнають утисків у будь-якій формі через наявний зв'язок між ними і особами або групами осіб з причини захищених ознак останніх.

Захищені ознаки – конкретні характеристики людини, через які закон забороняє її утискати чи іншим чином обмежувати в правах.

Водночас множинна дискримінація – це ситуація, за якої особа або група осіб зазнає дискримінації в будь-якій формі більш ніж за однією захищеною ознакою.

Мова ворожнечі – всі форми висловлювання, що підбурюють, поширюють, пропагують або виправдовують насильство, ненависть, ворожнечу, дискримінацію чи насильство щодо особи або групи осіб за:

расою чи кольором шкіри;

етнічним чи соціальним походженням;

національністю, громадянством, мовою;

статі чи гендерною ідентичністю;

сексуальною орієнтацією;

віком;

станом здоров'я;

інвалідністю;

місцем проживання;

майновим станом;

сімейним чи соціальним статусом;

політичними, релігійними чи іншими переконаннями тощо.

Раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт про протидію дискримінації та домаганням у війську.

