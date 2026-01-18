Рада підтримала постанову про посилення ролі української мови: що вона передбачає

Верховна Рада ухвалили постанову "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави". Документ передбачає запровадження цілісної політики, яка утверджуватиме українську як мову спілкування і виховання в родині.
Це допоможе зміцнити статус державної мови в різних галузях суспільного життя, йдеться у пояснювальній записці до постанови №14334, яку підтримало 237 депутатів.
Згідно з документом, захист україномовного простору посилять у правотворчості, освіті, медіа, інформаційній безпеці та публічному управлінні . Зокрема працюватимуть над недопущенням використання російської мови, коли вона створює загрози для національної безпеки.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зауважила, що постанова передбачає низку рішень, серед них:
- оновлення правопису;
- зміна законодавства щодо мовних аспектів;
- розвиток українськомовного аудіовізуального контенту;
- протидія проросійським наративам у медіапросторі;
- зміцнення інституцій, що формують мовну політику держави;
- створення Єдиного глосарія правових термінів.
Останнє включатиме формування єдиної бази термінів українського законодавства, аби в правовій мові уникати канцеляризмів, кальок і русизмів.
Додатково запровадять технології щодо виявлення й блокування аудіо- і відеоконтенту з антиукраїнським змістом.
"Для держави, яка веде війну за своє існування, мова – один із ключових елементів стійкості, ідентичності та суверенітету", – наголосила омбудсменка.
Нагадаємо, зміни в правописі мають узгодити до 1 березня після консультацій із Кабінетом Міністрів та науковими інституціями. Тоді як правничий глосарій розроблятимуть спільно з мовознавцями та юристами.
Дар'я Маркова, "УП. Життя"