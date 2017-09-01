В Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта №6232 по судебной реформе

Сегодня был рассмотрен раздел пятитомного законопроекта, посвящённый новому Хозяйственному процессуальному кодексу. Народные депутаты полностью обсудили все 1251 поправку. Ряд поправок — полезны, их авторы высказали убедительные аргументы. Однако поправки набирали не больше 30, 50, 70 голосов (из необходимых 226). Даже поправка 1251, поддержанная председателем профильного комитета. Таким образом, они не будут учтены в новом законе.

Долгожданная новация — электронная система оборота, хранения и учета дел. Процессуальные и иные документы будут храниться в электронном формате, что упростит доступ и ускорит рассмотрение дел. Поступившие в бумажной форме документы в трехдневный срок будут переводиться в электронную форму. При этом письменные материалы дела будут сохраняться.

В хозяйственный процесс вводятся две новые фигуры: «свидетель» и «эксперт по вопросам права». Интересно, что свидетели по новому ХПК смогут не являться в суд, а давать свои показания дистанционно, в режиме видеоконференции. Для этого будет достаточно заранее уведомить суд не только о болезни или пожилом возрасте, но и просто «об уважительной причине». У свидетелей будет право давать показания на родном языке.

«Эксперт по вопросам права» (не путать с просто экспертом и специалистом) должен будет иметь ученую степень, и быть известным специалистом «в отрасли права». Допускать ли его к участию в деле, приобщать ли его заключение к материалам дела — решает суд.

Проект ХПК сурово отнесся к одному из традиционных участников судебного процесса — представителю. Со дня вступления его в силу, которое запланировано властью на конец сентября/начало октября 2017 года, представлять сторону хозяйственного процесса в судах первой и последующих инстанций сможет только адвокат. Хотя изменения в Конституцию сохраняли за юристами без адвокатского свидетельства право на представительство в первой инстанции на весь 2018 год, а в апелляционной инстанции - до конца 2017 года.

Суды первой инстанции продолжат рассматривать дела единолично или в коллегии 3-х судей, однако такие коллегии должны стать постоянными. Их сформируют на общем собрании судей каждого судебного органа.

Суды, а вместе с ними - корпоративные и хозяйственные юристы получат в руки сразу два мощных инструмента определения судьбы каждого дела.

Во-первых, суд сможет отказаться применять норму Закона или подзаконного акта, если он сам, то есть единолично судья или коллегия судей хозяйственного суда придет к выводу, что такая норма противоречит Конституции. Вместо этого суд сможет просто применить норму Конституции как норму прямого действия.

Во-вторых, суд сможет применить свой собственный, не предусмотренный ни законом, ни договором способ защиты права или интереса лиц.

Это будут системные изменения с далеко идущими последствиями.

Изменен порядок исполнения судебных решений по хозяйственным делам. В пятидневный срок после оглашения вступившего в силу судебного решения, приказ о его исполнении будет внесен в Единый государственный реестр исполнительных документов. Сразу же за этим заработают исполнители, в том числе частные, которым новый Закон «Об исполнительном производстве» предоставил значительные полномочия.

Основания для кассационного обжалования не изменились. Вместе с тем, начали претворятся в жизнь ограничения статьи 129 Конституции: нельзя будет подать кассационную жалобу по «малозначительным делам». Цена иска до 168 тысяч гривен — лишь один из критериев. Является дело малозначительным или нет — будет решать суд первой инстанции при открытии производства по ходатайству истца, с учетом большого списка исключений (например, дела о банкротстве или корпоративные споры, признавать которые малозначительными не разрешено). Ответчик имеет право возразить против «малозначительности» дела против себя, решение останется за судом.

Прогнозируемо много изменений в кассационном рассмотрении — именно по этой причине задекларирована реформа. Срок кассационного обжалования останется тем же — 20 дней со дня оглашения решения апелляционного суда. Обращаться придется уже не в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а в новый Верховный Суд Украины. Причем, не через апелляционный суд, чье решение обжалуется — а напрямую.

Новизна заложена в четырехуровневом механизме рассмотрения кассационной жалобы Верховным Судом. В составе Верховного Суда будут действовать четыре кассационных суда: Кассационный хозяйственный, Кассационный гражданский, Кассационный административный и Кассационный уголовный. В составе каждого из 4-х кассационных судов будут палаты, а в составе каждой палаты - коллегии судей. Также, в каждом из кассационных судов смогут образовываться объединенные палаты, куда будут назначены по 2-а судьи от каждой из палат этого кассационного суда.

По умолчанию кассационная жалоба будет рассматриваться коллегией судей. Если коллегия судей решит отступить от практики своей палаты или любой из ее коллегий — она будет обязана передать дело на рассмотрение своей палатой. Если коллегия судей или палата решит отступить от практики другой палаты, любой из коллегий другой палаты или объединенной палаты своего кассационного суда — она будет обязана передать дело на рассмотрение объединенной палаты. Если коллегия судей, палата либо объединенная палата решит отступить от практики коллегии, палаты, либо объединенной палаты другого кассационного суда — она будет обязана передать дело на рассмотрение большой палаты Верховного Суда. Ту же логику законопроект исповедует в отношении Гражданского и Уголовного процессуальных кодексов, а также Кодекса административного судопроизводства. Помочь этой сложноподчиненной конструкции не ошибиться в практике собственной и других палат и кассационных судов должен будет аппарат и научно-консультативный совет Верховного Суда. Последний будет готовить научные заключения по каждому делу, где коллегия судей сочтет необходимым отступить от практики коллег.

На очереди — проекты новых Гражданского процессуального кодекса (пятую часть поправок к которому Парламент уже рассмотрел) и Кодекса административного судопроизводства, а также изменений в 26 других законодательных актов. Среди них — коренные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О судебной экспертизе», ограничивающие общий срок досудебного расследования и вводящие ряд процессуальных гарантий прав человека при обыске, но при этом лишающие сторону защиты права на независимую от власти судебную экспертизу. Не менее амбициозные изменения в Закон «О судебном сборе», в очередной раз увеличивающие «пошлину» за обращение в суд для простых граждан. Закон об исполнительном производстве и специальные нормы процессуальных кодексов, делающие возможным мгновенный отъем зарплат и банковских сбережений у граждан, задолжавших за коммунальные услуги, а также усиливающие и без того мощный институт судебных исполнителей, которые смогут хозяйничать в квартирах и частных домах граждан как у себя дома, отнимать все имеющееся у них имущество даже за малозначительные долги — без права граждан на силовое сопротивление и при явном дефиците эффективных средств правовой защиты.

Темпы вступления законопроекта в силу – кавалерийские. Формально все процедуры вступают в силу в день начала работы нового Верховного Суда Украины. То есть, согласно этому же законопроекту – не позже 30 сентября 2017 года. Опустевшие, с критическим недокомплектом судей местные и апелляционные суды, перегруженные делами (более 3 миллионов ежегодно) будут вынуждены переходить на новые процедуры «на бегу». Это же коснется и адвокатов, и всех граждан, кто не сможет себе их позволить. Можно ли это назвать обеспечением конституционного права гражданина Украины на доступ к суду?

Вместе с бочкой меда украинцам предлагают железнодорожную цистерну дегтя. И эта цистерна, похоже, несется на наш народ на полном ходу.