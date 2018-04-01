На обочине цивилизации ВИДЕО

Куда ведет Украину нынешняя власть, продолжая размахивать флагами евроинтеграции? Приобщила ли она нашу страну к плодам прогресса, возникшим как продукт европейской цивилизации? Всем очевидно, что нет. Тогда возникает логичный вопрос почему так происходит и могло ли быть иначе?

Во всем виновата коррупция, настаивает общественный дискурс, мол вожделенные плоды присваиваются кучкой ненасытных олигархов и до простых украинцев они не доходят. Ответ не верный, не смотря на наличие у нас ненасытной антинародной элиты, по уши погрязшей в коррупции.

Основное противоречие капитализма - вовсе не противоречие между пролетариатом и буржуазией, а противоречие между зоной развития «цивилизацией» и зонами отставания «периферией». Это противоречие не только капитализма - но и вообще любого развития. Оно постоянно воспроизводится, но на разных исторических этапах и в разных обществах оно принимает разные формы.

Экономическое развитие всегда неравномерно, порождая и усугубляя неоднородность общества и экономической системы, уводя их от равновесия. Даже творцы Новой экономической географии, констатируют то же самое, однако они наивно полагают, что зоны развития потом каким-то образом распространятся на всю оставшуюся систему, т.е. нарушение однородности и равновесия является временным.

Тем не менее практика этого не подтверждает, никакого автоматического распространения развития, как правило, не происходит. Для него нет никаких естественных механизмов.

Более того – появление зон развития, более производительных систем разделения труда, не просто относительно ухудшает положение тех, кто в эти зоны не попал – оно ухудшает их абсолютно! Потому что зоны развития откачивают из отстающих зон ресурсы – человеческие, денежные, ресурсы спроса, превращая их из отстающих в депрессивные. И, собственно, развиваются за счет них.

Так что восстановление относительного равновесия в такой системе реализуется не подтягиванием отстающих частей системы до состояния передовых, а их исчезновением или в лучшем случае маргинализацией, уходом в зону выживания.

Причем это касается всех аспектов – территориальных, отраслевых, социальных, и технологических. И при естественном развитии событий это приводит к физическому исчезновению депрессивных зон – вымиранию отраслей, исчезновению социальных групп, обезлюживанию территорий, на которых потом может появиться что-то другое. Или не появиться.

Справедливости ради надо сказать, что реальность чуть мягче – какие-то плоды прогресса, как правило, перепадают и «периферии». Что-то дешевеет, появляются новые полезные товары и услуги, растет их доступность. Но это не меняет ситуацию кардинально. Более того, люди, как правило, не связывают одно с другим. Разорившийся украинский лавочник, а ныне таксист с удовольствием пользуется Ашаном или Метро, не очень понимая, что именно они, в конечном счете, явились причиной его разорения. А бывшему рабочему из Детройта не нравится работать кассиром в Wallmart где-нибудь в Небраске, но вот его кредитный Ниссан-Микра под 5% годовых ему нравится, так же, как и джинсы Levis за 30$, а не за 100$, как во времена его молодости.

Подводя итог вышесказанному скажу просто – присоединиться к чужому развитию можно только «периферией», а вот воспроизводство развития требует осмысленной государственной политики, которой пока нет.