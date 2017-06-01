25 лет служения на Одесской кафедре митрополита Агафангела

20 июня 2017 года епископат, духовенство и верующие Одесской епархии отмечают 25-летний юбилей пребывания Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела на Одесской кафедре.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви и Указом Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины № 112 от 20 июня 1992 года митрополит Агафангел (Саввин) утвержден Митрополитом Одесским и Измаильским, Управляющим Одесской епархией.

Владыка является тридцать третьим архиереем, преемственно возглавляющим Одесскую епархию, отмечающей в этом году 180-летие со дня своего учреждения. При этом четвертьвековой период пребывания Высокопреосвященнейшего Агафангела на Одесской кафедре является самым продолжительным временем служения среди всех архипастырей этого края. И наполнен этот период усердными святительскими трудами по возрождению церковной жизни и утверждению духовности в обществе.

Практически с нуля Владыкой были организованы просветительские миссии. Окормление людей в больницах и местах заключения, детских домах и приютах - начальным импульсом работы всех этих структур стало благословение и напутствие и личное участие митрополита Агафангела. Епархиальный отдел Религиозного образования и катехизации, а также Молодежный отдел Одесской епархии являются образцовыми и передовыми во всей УПЦ. На сегодняшний день при храмах Одесской епархии действует 160 воскресных школ для детей, где обучаются более 5 тыс. ребят, а также 70 школ для взрослых. В большинстве приходов Одессы и в каждом благочинии ведется работа с молодежью.

В 2016 году при Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка митрополит Агафангел благословил начать строительство Первого в Украине православного хосписа «Покров», на который за год уже потрачено более 8 миллионов грн.

При этом Владыка находит время, чтобы вести большую научную и богословскую деятельность. 2 сентября 2003 г. Ученым советом Одесской национальной юридической академии митрополиту Агафангелу присвоено ученое звание Почетного доктора «HONORIS CAUSA».

Отметим, что по благословению митрополита Одесского и Измаильського Агафангела в 2006-м году была открыта первая в Украине студенческая церковь Святой мученицы Татианы, построена по инициативе народного депутата Украины, президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова.