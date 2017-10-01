Одесса, которую мы теряем…

Этим фотообзором мы хотим открыть публикацию материалов, посвящённых разрушающимся от времени и нашего равнодушия архитектурным памятникам любимой Одессы. Возможно фотофакты, зафиксированные нашим талантливым автором Вячеславом Теняковым, позволят вам оторваться от привычных мыслей и тревог по дороге на работу, учёбу или во время прогулки с малышом. Только подняв свой взгляд чуть выше обычного, мы сможем осознать весь масштаб разрушений и упадка той монументальной красоты, которая и представляет настоящую историческую и туристическую ценность облика нашего города.

Не будем равнодушными, дорогие одесситы! Конечно, у простого одессита, даже очень любящего родной город, не очень много возможностей повлиять на печальный процесс разрушения или воспрепятствовать ему. Но в наших силах хотя бы отправить сигнал о разрушающемся объекте в Одесский городской совет, ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН . В данный момент в этой инстанции на рассмотрении находится знаменитый Дом Сапир, по адресу: ул. Кузнечная, 54, угол Успенской.

Построен дом в 1902 году по проекту архитектора Пономаренко Я. М. Знаменит тем, что парадный вход в здание охраняют драконы с пастью, похожей на волчью. На данный момент старинное здание находится на грани обрушения: фасад весь в трещинах, оконные проемы перекосились. Фундамент правого крыла четырехэтажного дома сильно просел, поэтому фасад и несущие стены здания могут в любой момент рухнуть.

Неравнодушные одесситы просят мэрию рассмотреть вопрос выделения средств на капитальный ремонт и восстановление одного из красивейших зданий в историческом центре Одессы.

Напротив, на той же улице Кузнечной, находится еще один знаковый для одесской архитектуры дом № 57 — Бани Исаковича, по праву считающиеся вершиной творчества Семена Ландесмана. «Прыгающие» формы фасада, округлые окна, бодрая игра орнамента, наконец, шикарная работа с цветом. Ныне здание также переживает не лучшие, мягко говоря, времена. По стенам идут трещины. Здание закрыто для проживания.

Справедливости ради, следует отметить, что Народный депутат Украины Сергей Кивалов всегда проявлял заботу о родном городе, и уже на протяжении нескольких лет борется за сохранение исторического облика Одессы и направляет все свои усилия на содействие в выделении из государственного бюджета средств на реконструкции ливневой канализации и сохранения памятников архитектуры расположенных в центре города Одессы.

Сегодня городские власти изменили свое отношение к Старой Одессе. В меру своих сил и финансовых возможностей они проводят ремонтные работы в старой части города. К примеру, только в последние годы первозданный вид фасадов обрели более 50 домов. Проводятся ремонтные работы крыш и водостоков. Муниципалитет старается, чтобы и горожане, и многочисленные туристы смогли насладиться красотой Одессы, но увы, только сил города недостаточно. В нашем городе полторы тысячи объектов культурного наследия исторической части города Одессы, пятьсот из которых требуют немедленной реставрации.

— считает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

На нашем сайте уже публиковались материалы по этой проблеме и возможных путях её решения, например:

http://slovo.odessa.ua/main/21671-atlanty-lvy-i-drakony-ulicy-gogolya.html

http://slovo.odessa.ua/main/21979-na-otrestavrirovannuyu-ogradu-mosta-kocebu-vernulsya-istoricheskiy-gerb-odessy.html