 
Информация к новости
  • Просмотров: 325
  • Дата: Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16

Одесса, которую мы теряем…

Категория: Первая полоса / Новости


Одесса, которую мы теряем…

Этим фотообзором мы хотим открыть публикацию материалов, посвящённых разрушающимся от времени и нашего равнодушия архитектурным памятникам любимой Одессы. Возможно фотофакты, зафиксированные нашим талантливым автором Вячеславом Теняковым, позволят вам оторваться от привычных мыслей и тревог по дороге на работу, учёбу или во время прогулки с малышом. Только подняв свой взгляд чуть выше обычного, мы сможем осознать весь масштаб разрушений и упадка той монументальной красоты, которая и представляет настоящую историческую и туристическую ценность облика нашего города.

Не будем равнодушными, дорогие одесситы! Конечно, у простого одессита, даже очень любящего родной город, не очень много возможностей повлиять на печальный процесс разрушения или воспрепятствовать ему. Но в наших силах хотя бы отправить сигнал о разрушающемся объекте в Одесский городской совет, ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН . В данный момент в этой инстанции на рассмотрении находится знаменитый Дом Сапир, по адресу: ул. Кузнечная, 54, угол Успенской.

Построен дом в 1902 году по проекту архитектора Пономаренко Я. М. Знаменит тем, что парадный вход в здание охраняют драконы с пастью, похожей на волчью. На данный момент старинное здание находится на грани обрушения: фасад весь в трещинах, оконные проемы перекосились. Фундамент правого крыла четырехэтажного дома сильно просел, поэтому фасад и несущие стены здания могут в любой момент рухнуть.

Неравнодушные одесситы просят мэрию рассмотреть вопрос выделения средств на капитальный ремонт и восстановление одного из красивейших зданий в историческом центре Одессы.

Напротив, на той же улице Кузнечной, находится еще один знаковый для одесской архитектуры дом № 57 — Бани Исаковича, по праву считающиеся вершиной творчества Семена Ландесмана. «Прыгающие» формы фасада, округлые окна, бодрая игра орнамента, наконец, шикарная работа с цветом. Ныне здание также переживает не лучшие, мягко говоря, времена. По стенам идут трещины. Здание закрыто для проживания.

Справедливости ради, следует отметить, что Народный депутат Украины Сергей Кивалов всегда проявлял заботу о родном городе, и уже на протяжении нескольких лет борется за сохранение исторического облика Одессы и направляет все свои усилия на содействие в выделении из государственного бюджета средств на реконструкции ливневой канализации и сохранения памятников архитектуры расположенных в центре города Одессы.

Сегодня городские власти изменили свое отношение к Старой Одессе. В меру своих сил и финансовых возможностей они проводят ремонтные работы в старой части города. К примеру, только в последние годы первозданный вид фасадов обрели более 50 домов. Проводятся ремонтные работы крыш и водостоков. Муниципалитет старается, чтобы и горожане, и многочисленные туристы смогли насладиться красотой Одессы, но увы, только сил города недостаточно. В нашем городе полторы тысячи объектов культурного наследия исторической части города Одессы, пятьсот из которых требуют немедленной реставрации.
— считает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

 

На нашем сайте уже публиковались материалы по этой проблеме и возможных путях её решения, например:

http://slovo.odessa.ua/main/21671-atlanty-lvy-i-drakony-ulicy-gogolya.html

http://slovo.odessa.ua/main/21979-na-otrestavrirovannuyu-ogradu-mosta-kocebu-vernulsya-istoricheskiy-gerb-odessy.html

Галерея

prev

Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
Одесса, которую мы теряем…
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 