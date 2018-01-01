Митрополит Агафангел поздравил маленьких пациентов городских больниц с Рождеством Христовым (Видео)

8 января 2017 года после завершения праздничной Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский вместе с сотрудниками социального отдела Одесской епархии и отдела по религиозному образованию прибыл в Одесскую областную детскую клиническую больницу, чтобы поздравить маленьких пациентов со светлым праздником Рождества Христова.

У входа в лечебное заведение Владыку встречали сотрудники больницы во главе с главным врачем В.М.Гудзем, который сердечно приветствовал высокого гостя.

Митрополит Агафангел посетил онкогематологическое, неврологическое и кардиологическое отделения, где поздравил деток с праздником и вручил им подарки – сладости, игрушки и наборы канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения в школе. Владыка пожелал детям скорейшего выздоровления, подчеркнув, что он будет усердно молиться Богомладенцу об исцелении всех пациентов этой больницы.

Для маленьких пациентов воспитанники детской воскресной школы "Преображение" и протодиаконский хор Одесской епархии исполнили духовные песнопения и Рождественские колядки.

Митрополит Агафангел поблагодарил за заботу и внимание коллектив лечебного заведения, отметив, что не смотря на мизерную зарплату, отсутствие порой самых необходимых лекарств и современного медицинского оборудования, врачи и медицинские сестры прилагают все усилия, чтобы вылечить больных детей, добрым словом поддержать их родителей, создавая теплую душевную обстановку в каждой палате.

Владыка выразил надежду, что эти тяжелые времена для нашей страны, наконец-то, завершатся, труд врачей станет цениться, и власти будут уделять достаточное внимание сфере здравоохранения.

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Затем митрополит Агафангел вместе с колядниками направился в Одесскую детскую городскую больницу №3, чтобы принести маленьким пациентам радостную весть о Родившемся Спасителе мира.

У входа в медицинское учреждение высокого гостя и хоровые коллективы встречали сотрудники во главе с главным врачем Е.Н.Артемовой, которая сердечно приветствовала Владыку и рассказала ему о том, что их больница рассчитана на 175 коек и 6 коек интенсивной терапии. Квалифицированную медицинскую помощь здесь оказывают детям любого возраста.

Митрополит Агафангел посетил все отделения лечебного заведения и, зайдя в каждую палату, поздравил всех малышей с праздником Рождества Христова, пожелав детям быстрейшего выздоровления, родителям - терпения и надежду на исцеление, а врачам – мудрости в проведении лечения и любви к маленьким пациентам.

Владыка также вручил каждому ребенку праздничные подарки – сладости, игрушки и наборы канцелярских принадлежностей.

Митрополит Агафангел поблагодарил персонал больницы за их теплое отношение к больным детям и постоянную заботу о том, чтобы маленькие пациенты получили здесь не только медицинскую помощь, но и тепло любящих сердец. Владыка вручил каждому сотруднику иконку в благословение на дальнейшие труды по излечению детей, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, став достойными гражданами нашего земного Отечества.

В ответном слове главный врач тепло поблагодарила митрополита Агафангела за то, что он смог найти время, чтобы посетить детей, даря им радость о Родившемся Спасителе мира.

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Третьим лечебным учреждением, которое посетил митрополит Агафангел в этот праздничный день, стала Одесская городская больница им.Резника, которая расположена недалеко от Свято-Успенского мужского монастыря, где Владыку у входа встречала главный врач Т.И. Рыжикова

Митрополит также роздал праздничные подарки всем маленьким пациентам, поздравив детишек и их родителей с великим праздником Рождества Христова.

Хоровые коллективы пропели колядки, подарив настоящую радость всем присутствующим.

Всего же за сегодняшний день Владыка вручил более 180 маленьким пациентам Рождественские подарки, мягкие игрушки и канцелярские принадлежности.