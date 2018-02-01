Памятник Екатерине II останется на месте

В апелляционном административном суде Одесской области, что на Софиевской, завершилось слушание по делу правомерности переноса памятника «Потемкинцам» с Екатерининской площади.

В качестве истца выступала организация «Сич». Члены которой настаивают на том, что решение сессии городского совета о переносе памятника «Потемкинцам» является неправомочным.

Суд первой инстанции признал решения горсовета о переносе памятника недействующими и отменил их. Апелляционный суд признал решения горсовета незаконными, и они считаются недействующими. Но иск «Сичи» о возврате «Потемкинцев» не был удовлетворен. Согласно решению Апелляционного суда, горсовет не обязан переносить памятник «Потемкинцам» и соответственно сносить памятник Екатерине II.

Суд не обязал Одесский горсовет вернуть на место памятник Потемкинцам. На данный момент нет оснований говорить, что памятник стоит незаконно. Все таки его устанавливали и перемещали в тот момент, когда действовало разрешение и на сегодняшний момент нет каких-либо предпосылок, чтобы горсовет предпринимал какие-то действия. — отметила Елена Ходаковская, начальник управления по вопросам представительства в судах юридического департамента горсовета.

Отметим, ранее свою позицию по поводу возможного сноса памятника Основателям Одессы выразил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он считает, что это попытка дестабилизировать политическую ситуацию в регионе, люди и так не довольны снижением уровня жизни и результатами так называемых реформ, которые приводят к росту цен и тарифов. Переписывать историю и разрушать культурное наследие Одессы недопустимо – считает парламентарий:

Одессе чуть более двухсот лет, это достаточно небольшой, с точки зрения истории человечества срок. Сохранилась масса исторических письменных источников на понятных современному исследователю языках. Не существует и проблемы тенденциозности этих источников, так как их авторами являлись выходцы из разных стран. В сложившейся ситуации мне казалось, что мы точно знаем историю нашего города, знаем его Основателей. Я был убежден, что Одесскую историю невозможно сфальсифицировать. Но это если подходить к данному вопросу с научной стороны. Когда за дело берется «геббельсовская пропаганда», идеалом которой является чудовищная ложь, все может происходить по-другому.

Институт национальной памяти за время своего существования заслужил стойкую, выходящую за пределы нашей страны, негативную репутацию организации, сеющей раздор и общественное беспокойство. Складывается впечатление, что истинная цель этой структуры – портить международный имидж Украины и возбуждать в мирном населении негативные настроения.

Одесса солнечный, мирный город, и мы не позволим штатным подстрекателям омрачить жизнь нашего города беспорядками. Мы отстояли наши праздники, мы отстоим и память об Основателях нашего города.

Напомним, в декабре 2017-го специалисты центра социологических и политических исследований «Аргумент» выяснили мнение одесситов по поводу возможного сноса памятника Основателям города. Оказалось, что спустя 10 лет после установки монумента, их отношение к роли Екатерины II в истории города не изменилось. В ходе социологического исследования было опрошено почти 800 человек и выяснилось, что почти 80% выступают против сноса памятника и лишь 15% одесситов одобряют такой возможный сценарий. Впрочем, если бы столичный институт продавил это решение и памятник всё же снесли с постамента, то одесситы хотели бы видеть вместо него Богдана Хмельницкого, а также генерала Ивана Петрова, неполиткорректного и декоммунизированного Владимира Ленина и лишь десятая часть тех, кто поддерживает снос памятника основателям Одессы, т.е. абсолютное меньшинство – за монумент в честь Степана Бандеры. Более 9% опрошенных считают, что деньги лучше потратить на благотворительность.



