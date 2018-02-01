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  • Дата: Вчера, 21:43
Вчера, 21:43

Памятник Екатерине II останется на месте

Категория: Первая полоса / Новости

Памятник Екатерине II останется на месте

В апелляционном административном суде Одесской области, что на Софиевской, завершилось слушание по делу правомерности переноса памятника «Потемкинцам» с Екатерининской площади.

В качестве истца выступала организация «Сич». Члены которой настаивают на том, что решение сессии городского совета о переносе памятника «Потемкинцам» является неправомочным.

Суд первой инстанции признал решения горсовета о переносе памятника недействующими и отменил их.  Апелляционный суд признал решения горсовета незаконными, и они считаются недействующими. Но иск «Сичи» о возврате «Потемкинцев» не был удовлетворен. Согласно решению Апелляционного суда, горсовет не обязан переносить памятник «Потемкинцам» и соответственно сносить памятник Екатерине II.

 

Памятник Екатерине II останется на месте

  

Суд не обязал Одесский горсовет вернуть на место памятник Потемкинцам. На данный момент нет оснований говорить, что памятник стоит незаконно. Все таки его устанавливали и перемещали в тот момент, когда действовало разрешение и на сегодняшний момент нет каких-либо предпосылок, чтобы горсовет предпринимал какие-то действия.
 отметила Елена Ходаковская, начальник управления по вопросам представительства в судах юридического департамента горсовета.

 

Памятник Екатерине II останется на месте

 

Отметим, ранее свою позицию по поводу возможного сноса памятника Основателям Одессы выразил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он считает, что это попытка дестабилизировать политическую ситуацию в регионе, люди и так не довольны снижением уровня жизни и результатами так называемых реформ, которые приводят к росту цен и тарифов. Переписывать историю и разрушать культурное наследие Одессы недопустимо – считает парламентарий:

Одессе чуть более двухсот лет, это достаточно небольшой, с точки зрения истории человечества срок. Сохранилась масса исторических письменных источников на понятных современному исследователю языках. Не существует и проблемы тенденциозности этих источников, так как их авторами являлись выходцы из разных стран. В сложившейся ситуации мне казалось, что мы точно знаем историю нашего города, знаем его Основателей. Я был убежден, что Одесскую историю невозможно сфальсифицировать. Но это если подходить к данному вопросу с научной стороны. Когда за дело берется «геббельсовская пропаганда», идеалом которой является чудовищная ложь, все может происходить по-другому.
Институт национальной памяти за время своего существования заслужил стойкую, выходящую за пределы нашей страны, негативную репутацию организации, сеющей раздор и общественное беспокойство. Складывается впечатление, что истинная цель этой структуры – портить международный имидж Украины и возбуждать в мирном населении негативные настроения.
Одесса солнечный, мирный город, и мы не позволим штатным подстрекателям омрачить жизнь нашего города беспорядками. Мы отстояли наши праздники, мы отстоим и память об Основателях нашего города.

 

Напомним, в декабре 2017-го специалисты центра социологических и политических исследований «Аргумент» выяснили мнение одесситов по поводу возможного сноса памятника Основателям города. Оказалось, что спустя 10 лет после установки монумента, их отношение к роли Екатерины II в истории города не изменилось. В ходе социологического исследования было опрошено почти 800 человек и выяснилось, что почти 80% выступают против сноса памятника и лишь 15% одесситов одобряют такой возможный сценарий. Впрочем, если бы столичный институт продавил это решение и памятник всё же снесли с постамента, то одесситы хотели бы видеть вместо него Богдана Хмельницкого, а также генерала Ивана Петрова, неполиткорректного и декоммунизированного Владимира Ленина и лишь десятая часть тех, кто поддерживает снос памятника основателям Одессы, т.е. абсолютное меньшинство – за монумент в честь Степана Бандеры. Более 9% опрошенных считают, что деньги лучше потратить на благотворительность.

 

Памятник Екатерине II останется на месте
Памятник Екатерине II останется на месте



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