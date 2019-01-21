В школе будущего в Одессе будут воплощены самые современные технологии

Строительство первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы близко к своему завершению. Народный депутат Украины Сергей Кивалов проинспектировал, как ведутся работы по возведению будущего учебного заведения на улице Академической.

На дворе – зима, мороз сменяется оттепелью, а дождь – снегом. На многих строящихся объектах в это время неблагоприятных погодных условий работы замирают, приостанавливаются. Но не здесь. Внушительное по своим масштабам четырехэтажное здание школы уже готово, и теперь здесь, не останавливаясь, полным ходом ведутся отделочные работы.

Оно и понятно, ведь открытия этой уникальной школы с нетерпением ждут одесситы, прежде всего жители густозаселенного Приморского района,– рассказал народный депутат Украины Сергей Кивалов. – С начала закладки первого камня прошло немало времени. Но ведь и объект у нас не рядовой, очень масштабный. Эта школа станет крупнейшей в Одессе: здесь смогут учиться более тысячи детей. Я хочу сказать, что на сегодняшний день в Одессе, да и во всей Украине нет ни одной такой школы с такими условиями для обучения и всестороннего развития детей. И такие объекты строятся десятилетиями, а мы построили нашу школу за достаточно короткий период как для такого масштабного объекта. А всё потому, что строительство шло планомерно и за все годы ни разу не останавливалось, ведь когда строящийся объект простаивает, это не только временные затраты, но это также и влияет на качество будущего здания – ведь все работы должны идти в правильной очерёдности одна за другой, и проектируя нашу школу, мы изначально всё так организовали, чтобы у нас не было простоев.

О масштабности проекта говорят сами за себя следующие факты. Школьный актовый зал рассчитан на восемьсот человек. Просторная столовая будет вмещать одновременно около пятисот детей. Спортивный зал с высотой потолков в шесть с половиной метров предусматривает занятия волейболом, баскетболом и даже футболом. А плавательный бассейн будет иметь шесть дорожек и трибуны для зрителей. Для подогрева воды в нем предусмотрены самые современные технологии. Как, впрочем, и в целом при возведении объекта. Ведь это будет школа будущего!

Уже проложена теплотрасса, построен теплопункт. А дополнительные солнечные коллекторы, установленные на крыше, будут полностью обеспечивать теплом и теплой водой и удовлетворять все хозяйственные нужды школы. А в подвале установлены емкости, которые будут аккумулировать воду из подземной скважины.

– сообщил заместитель директора ООО «Стикон», Петр Кусурсуз.

Посещение будущей школы имело и вполне практические цели. Наряду с контролем над ходом и качеством работ на объекте, Сергей Кивалов вместе со специалистами определяли функциональное назначение помещений всех четырех этажей: где удобней расположить читальный зал и книгохранилище, а где разместятся творческие студии и учебные мастерские.

Очень важно определить еще на этапе строительства, где будут находиться кабинеты химии, физики, ведь это связано с проведением лабораторных опытов, а следовательно, с установкой специального оборудования, дополнительных коммуникаций, вентиляции, подведением горячей и холодной воды,– подчеркнул Сергей Кивалов. – Мы приняли решение, где будут мастерские со швейным оборудованием. На верхнем этаже школы будут находиться студии и кружки. В нашей школе будущего все должно быть предусмотрено. В ходе работ вносятся и некоторые изменения. Так, в спортивном зале вместо стандартных отопительных батарей устанавливаются специальные стендовые панели. А для подогрева воды в плавательном бассейне будут использоваться солнечные батареи. Мы учли все нюансы, определяя местоположение книгохранилища, ведь там должна поддерживаться постоянная температура и определенный уровень влажности. Словом, мы делаем все, чтобы эта школа, построенная с любовью, имеющая хорошую инфраструктуру и отвечающая всем требованиям лучшего европейского образования, служила маленьким одесситам.

Хочу сказать, что в нашей стране сейчас остро встала проблема социального строительства. Программы строительства социальных объектов практически полностью отсутствуют по той причине, что государство этим не занимается, а бизнесменам попросту невыгодно строить школы, детские сады, больницы, поликлиники, гораздо выгодней создавать коммерческие проекты - строить и продавать частное жильё. И мы хотим показать не только всему городу, но и всей Украине насколько это нужно, важно и что это возможно даже без государственного финансирования, главное – чтобы было желание.

В то же время большое значение уделяется не только функциональности строящегося объекта, но и его эстетической составляющей. Продолжается ведение работ над фасадом. Его уже «одели» в белый итальянский камень. А теперь он будет украшен нарядной мозаикой, чтобы здание по праву могло считаться выдающимся архитектурным творением.

Кроме многочисленных учебных кабинетов, мастерских и спортзалов, в Общеобразовательной церковно-приходской школе будет два храма, верхний и нижний. Вместе с протоиереем Сергием Кударенко, настоятелем Храма преподобного Сергия Радонежского, мы спустились в нижний храм, носящий имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова.

Наряду с образованием, в новой школе большое внимание будет уделено духовности и культуре. Работы в Храме не прекращаются ни на один день. Здесь трудятся скульпторы, лепнинщики. В течение месяца работы по убранству Храма будут завершены, и вся лепнина займет свое место. Тогда наступит черед росписи. Уже через неделю талантливый художник, мастер по росписи приступит к эскизированию стен. И в скором времени мы сможем лицезреть красоту росписи нового храма. Параллельно идет проектирование внутреннего убранства верхнего Храма. Уже готовы все элементы, в частности эти красивые колонны. Как только придет весна, а с ней и тепло, строители приступят к их монтажу.

– поведал Сергий Кударенко.

Кроме того, как только сойдет снег, и установится погода, специалисты ландшафтного дизайна приступят к благоустройству территории вокруг школы.