Первый заместитель Министра юстиции Украины посетила Одесскую юридическую академию

В Украине стартовал пилотный проект по исправлению несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступлений. Он был запущен Министерством юстиции совместно с Генеральной прокуратурой.
Только за прошлый год в нашей стране было зафиксировано 2,5 тысячи преступлений, легкой или средней тяжести, совершенных впервые подростками. Власти вынуждены признать: после проведенной реформы МВД ситуация с преступностью в Украине заметно ухудшилась. В результате всех преобразований в органах правопорядка возникла нехватка квалифицированных кадров – из-за массовых увольнений милиционеров. Это привело к резкому росту преступности, в первую очередь, тяжких и особо тяжких преступлений, а также квартирных краж.
И нередко на кривую дорожку выходят подростки, ребята, не достигшие 18-ти лет. Как уберечь их от той пропасти, в которую они могут попасть и больше оттуда не выбраться?
С этой целью запущена «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления». Фактически, это альтернатива тюремным наказаниям для несовершеннолетних, которые впервые совершили легкое или средней тяжести преступление. На первом этапе проект запущен в шести областях: Одесской, Донецкой, Львовской, Луганской, Николаевской и Харьковской, где, очевидно. ситуация в этом смысле более тревожная.
Чтобы открыть проект в нашем регионе, в Одессу приехала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.
С рабочим визитом чиновник посетила Национальный университет «Одесская юридическая академия». Во время встречи со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции, она рассказала детали нового проекта «От мечты к действию». Одесская область вошла в шестерку регионов, в которых введен эксперимент. Он нацелен на защиту прав несовершеннолетних, впервые совершивших преступление легкой или средней тяжести. Диалог министерства юстиции с будущими специалистами и обмен актуальной информацией - очень важны для учебного процесса, отмечает Елена Сукманова.
– подчеркнула Светлана Сукманова.
Также первый заместитель Министра юстиции Украины рассказала о реализации проекта «Один день в двух реалиях: выбирай сам». Суть заключается в следующем: для ребят провели две экскурсии. Вначале была экскурсия в Следственный изолятор, где в одном из корпусов содержатся несовершеннолетние правонарушители. А потом ребята отправились в клуб «Open Space», где собираются молодые Ай-Ти-шники, чтобы увидеть другой мир, где можно честно жить и зарабатывать достойные деньги.
Пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления» предполагает замену тюремного заключения участием в специальной работе с юристами и психологами. Но это только в случае преступлений легкой и средней тяжести и когда правонарушители признают свою вину.
Реализация данного пилотного проекта вызвала множество вопросов у студентов Одесской юридической академии. Кроме того, молодые специалисты задавали и другие вопросы по темам, которые их интересуют.
Елена Валерьевна была немало впечатлена уровнем эрудиции и образования студентов и приглашала всех на работу в органы юстиции.
- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.
Также в этот день состоялась встреча Первого заместителя министра с Президентом Одесской Юракадемии, академиком Сергеем Киваловым. Так, он рассказал о реализации совместных проектов университета и Минюста. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве на базе Юридической академии успешно работает методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины. Благодаря этому в вузе уже проходили курсы повышения квалификации нотариусов, регистраторов, работников государственных нотариальных архивов и судебных экспертов.
Университет стал первым в Украине, на базе которого стартовали курсы подготовки частных исполнителей, и уже осуществлено три выпуска таких специалистов.
Важно отметить, что Министе6рство юстиции Украины очень тесно сотрудничает с Одесской юридической академией. Отношения Сергея Васильевича с Министерством юстиции сложились очень давно. И не каждый человек может поддерживать стабильные отношения на таком высоком уровне. Именно за это мы ему безумно благодарны. Потому что с одной стороны, он является безумным авторитетом в юридическом мире, с другой стороны – остается активным деятелем не только в политическом поле, мы сегодня очень много про науку говорили – это дорогого стоит, он является самым активным партнером Министерства юстиции, в том числе, и в среде студенчества. Спасибо ему большое!
- отметила Елена Сукманова.
Напомним, ранее Одесскую юракадемию посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко. Она также в очередной раз пригласила студентов на работу в Минюст.
Кроме этого, накануне Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» подписал меморандум о сотрудничестве с Главным территориальном управлении юстиции в городе Киеве, гарантирующий трудоустройство студентов и выпускников.
Отметим, что в этот же деньна базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошла правовая игра-монополия «Твой ход в будущее».
В соревнованиях приняли участие 4 коменды из Приморского, Малиновского, Киевского и Суворовского районов Одессы. Одна команда - 6 учащихся, в том числе, дети, относящиеся к категории риска.