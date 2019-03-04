Первый заместитель Министра юстиции Украины посетила Одесскую юридическую академию

В Украине стартовал пилотный проект по исправлению несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступлений. Он был запущен Министерством юстиции совместно с Генеральной прокуратурой.

Только за прошлый год в нашей стране было зафиксировано 2,5 тысячи преступлений, легкой или средней тяжести, совершенных впервые подростками. Власти вынуждены признать: после проведенной реформы МВД ситуация с преступностью в Украине заметно ухудшилась. В результате всех преобразований в органах правопорядка возникла нехватка квалифицированных кадров – из-за массовых увольнений милиционеров. Это привело к резкому росту преступности, в первую очередь, тяжких и особо тяжких преступлений, а также квартирных краж.

И нередко на кривую дорожку выходят подростки, ребята, не достигшие 18-ти лет. Как уберечь их от той пропасти, в которую они могут попасть и больше оттуда не выбраться?

С этой целью запущена «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления». Фактически, это альтернатива тюремным наказаниям для несовершеннолетних, которые впервые совершили легкое или средней тяжести преступление. На первом этапе проект запущен в шести областях: Одесской, Донецкой, Львовской, Луганской, Николаевской и Харьковской, где, очевидно. ситуация в этом смысле более тревожная.

Чтобы открыть проект в нашем регионе, в Одессу приехала первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова.

С рабочим визитом чиновник посетила Национальный университет «Одесская юридическая академия». Во время встречи со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции, она рассказала детали нового проекта «От мечты к действию». Одесская область вошла в шестерку регионов, в которых введен эксперимент. Он нацелен на защиту прав несовершеннолетних, впервые совершивших преступление легкой или средней тяжести. Диалог министерства юстиции с будущими специалистами и обмен актуальной информацией - очень важны для учебного процесса, отмечает Елена Сукманова.

Такие встречи мы стараемся проводить регулярно в рамках рабочих визитов. Когда мы будем на пенсии, эти ребята будут принимать решения. будут работать юристами, прокурорами, адвокатами и судьями. Поэтому нам очень важно информировать их о наших новых проектах и привлекать к участию в них.

– подчеркнула Светлана Сукманова.

Также первый заместитель Министра юстиции Украины рассказала о реализации проекта «Один день в двух реалиях: выбирай сам». Суть заключается в следующем: для ребят провели две экскурсии. Вначале была экскурсия в Следственный изолятор, где в одном из корпусов содержатся несовершеннолетние правонарушители. А потом ребята отправились в клуб «Open Space», где собираются молодые Ай-Ти-шники, чтобы увидеть другой мир, где можно честно жить и зарабатывать достойные деньги.

Подросток сам выбирает, какое будущее хочет для себя, кем хочет стать. Три года назад органы юстиции и прокуратуры уже делали эксперименты в рамках ювенальной юстиции. Из тысячи детей, участников программы, только два процента совершили повторное правонарушение. То есть, налицо положительная динамика, и мы продолжаем работать в этом направлении,– рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк. – Пилотным проектом предусмотрено, что подросткам, совершившим правонарушения легкой и средней тяжести, будет предложено пройти программу, в ходе которой они будут общаться больше с психологами и медиаторами-адвокатами, чем с прокурорскими органами. Ребенок должен осознать, что совершил что-то негативное, и раз и навсегда решить, что впредь это никогда не должно иметь место в его жизни.

Пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления» предполагает замену тюремного заключения участием в специальной работе с юристами и психологами. Но это только в случае преступлений легкой и средней тяжести и когда правонарушители признают свою вину.

Реализация данного пилотного проекта вызвала множество вопросов у студентов Одесской юридической академии. Кроме того, молодые специалисты задавали и другие вопросы по темам, которые их интересуют.

Елена Валерьевна была немало впечатлена уровнем эрудиции и образования студентов и приглашала всех на работу в органы юстиции.

Приезд первых лиц Министерства юстиции к нам происходит регулярно. Только месяц назад наш вуз посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко. Ни для кого не секрет, что ежегодно сотни выпускников Юридической академии становятся сотрудниками органов юстиции по всей Украине. Это свидетельствует об уровне образования, который дает одесский вуз. Нам приятно, что наши студенты становятся профессионалами в сфере права.

- говорит декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

Также в этот день состоялась встреча Первого заместителя министра с Президентом Одесской Юракадемии, академиком Сергеем Киваловым. Так, он рассказал о реализации совместных проектов университета и Минюста. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве на базе Юридической академии успешно работает методический кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины. Благодаря этому в вузе уже проходили курсы повышения квалификации нотариусов, регистраторов, работников государственных нотариальных архивов и судебных экспертов.

Университет стал первым в Украине, на базе которого стартовали курсы подготовки частных исполнителей, и уже осуществлено три выпуска таких специалистов.

Есть такая пословица – «встречают по одежке». Я вспоминаю те условия, в которых когда-то училась я в Донецком университете, и вижу вот это прекрасное здание Академии. И это первое впечатление. И я уверенна, что это первое впечатление для абитуриентов и студентов, которые заходят в этот вуз.

Важно отметить, что Министе6рство юстиции Украины очень тесно сотрудничает с Одесской юридической академией. Отношения Сергея Васильевича с Министерством юстиции сложились очень давно. И не каждый человек может поддерживать стабильные отношения на таком высоком уровне. Именно за это мы ему безумно благодарны. Потому что с одной стороны, он является безумным авторитетом в юридическом мире, с другой стороны – остается активным деятелем не только в политическом поле, мы сегодня очень много про науку говорили – это дорогого стоит, он является самым активным партнером Министерства юстиции, в том числе, и в среде студенчества. Спасибо ему большое!

- отметила Елена Сукманова.

Напомним, ранее Одесскую юракадемию посетила заместитель Министра юстиции Украины по вопросам Государственной исполнительной службы Светлана Глущенко. Она также в очередной раз пригласила студентов на работу в Минюст.

Кроме этого, накануне Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» подписал меморандум о сотрудничестве с Главным территориальном управлении юстиции в городе Киеве, гарантирующий трудоустройство студентов и выпускников.

Отметим, что в этот же деньна базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана прошла правовая игра-монополия «Твой ход в будущее».

В соревнованиях приняли участие 4 коменды из Приморского, Малиновского, Киевского и Суворовского районов Одессы. Одна команда - 6 учащихся, в том числе, дети, относящиеся к категории риска.