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  • Дата: Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Открытый чемпионат Одесской области по комбат самозащите ICO, посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, собрал более 150 спортсменов из 15 клуба города и области. Чемпионат традиционно прошел при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

В сегодняшних соревнованиях принимают участие спортсмены, начиная от самых маленьких детей 6-7 лет, и спортсмены старшей возрастной категории. Самому старшему участнику 38 лет. Этот турнир является отборочным для чемпионата Украины, который будет проходить в марте в городе Броварах. Затем, в мае, Киев будет принимать чемпионат Европы,
 - рассказывает руководитель Одесской областной организации комбат самозащита ICO Виталий Джига.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

С удовольствием делятся впечатлениями от соревнований юные спортсмены. 6-й летний Витя Коротынский признается, что выступать было сложно, потому что ему попались сильные соперники. Один из них – 6-летний Илья. Он уже принимал участие в чемпионате Одесской области, и это выступление для него не первое.

Меня привела сюда мама, потому что я очень хотел заниматься этим видом спорта. Я становлюсь сильнее и хочу быть чемпионом Украины,
 - признался Илья.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

9-летний Ефим занял на соревнованиях 2-е место, но в перспективе также намерен стать чемпионом Украины.

Тренер нас очень хорошо готовил, чтобы мы показали, что мы лучше всех,
 - поделился Ефим.

13-летняя Любава Мирзоян занимается всего 4 месяца, но уже заняла 1-е место в своей возрастной категории.

Это мое первое соревнование, и сегодняшнюю победу я дарю своему папе, ветерану-афганцу, он раньше занимался боксом, и очень рад, что занимаюсь борьбой. Самозащита – это важно для девочек,
 - считает Любава. 

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Комбат самозащита ICO является сравнительно молодым видом спорта. Он включает в себя 15 видов единоборств в легком, усиленном и полном контакте. Такое многообразие разделов дает возможность спортсменам тренироваться с представителями других школ, стилей и видов единоборств. В прошлом году звание мастера спорта Украины по комбат самозащите ICO получил известный тайбоксер – выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. На торжественном открытии соревнований Виталий Джига вручил спортсмену соответствующее удостоверение.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Нет пределу совершенству. Мы часто выступаем по разным видам спорта, постоянно развиваемся, постоянно хотим стать лучше. Я прошел область, прошел чемпионат Украины и стал чемпионом – мастером спорта,
- поделился Олег Гута.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Одесскую областную организацию по комбат самозащите ICO уже более шести лет поддерживает почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов. Благодаря его участию Одесса имеет возможность принимать соревнования не только регионального, но и всеукраинского уровня.

Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов всегда оказывает помощь организационно в проведении соревнований. Юридическая академия и Сергей Васильевич предоставляют спортивные залы для проведения соревнований, а также в решение наших тренировочных вопросов, связанных с поездками спортсменов, с организацией соревнований, во всем всячески нам помогает и поддерживает,
 - отметил Виталий Джига.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Постоянное развитие спортивной инфраструктуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета дает возможность тренироваться не только студентам вузов, но и другим спортсменам. Так же спортивные площадки университетов неоднократно принимали участников всеукраинских, международных и мировых соревнований.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Сергей Васильевич создает все условия для того, чтобы наши одесситы и спортсмены, студенты вузов могли развиваться, могли заниматься любимым делом и выбирать то, что нравится,
- добавил Олег Гута.

В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Сразу после чемпионата Европы по комбат самозащите ICO следующий Всеукраинский чемпионат, который также пройдет в мае, готовится принимать Одесса. Планируется, что соревнования пройдут на базе спорткомплексов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

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В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO
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