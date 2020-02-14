В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Открытый чемпионат Одесской области по комбат самозащите ICO, посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, собрал более 150 спортсменов из 15 клуба города и области. Чемпионат традиционно прошел при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.
С удовольствием делятся впечатлениями от соревнований юные спортсмены. 6-й летний Витя Коротынский признается, что выступать было сложно, потому что ему попались сильные соперники. Один из них – 6-летний Илья. Он уже принимал участие в чемпионате Одесской области, и это выступление для него не первое.
9-летний Ефим занял на соревнованиях 2-е место, но в перспективе также намерен стать чемпионом Украины.
13-летняя Любава Мирзоян занимается всего 4 месяца, но уже заняла 1-е место в своей возрастной категории.
Комбат самозащита ICO является сравнительно молодым видом спорта. Он включает в себя 15 видов единоборств в легком, усиленном и полном контакте. Такое многообразие разделов дает возможность спортсменам тренироваться с представителями других школ, стилей и видов единоборств. В прошлом году звание мастера спорта Украины по комбат самозащите ICO получил известный тайбоксер – выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. На торжественном открытии соревнований Виталий Джига вручил спортсмену соответствующее удостоверение.
Одесскую областную организацию по комбат самозащите ICO уже более шести лет поддерживает почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов. Благодаря его участию Одесса имеет возможность принимать соревнования не только регионального, но и всеукраинского уровня.
Постоянное развитие спортивной инфраструктуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета дает возможность тренироваться не только студентам вузов, но и другим спортсменам. Так же спортивные площадки университетов неоднократно принимали участников всеукраинских, международных и мировых соревнований.
Сразу после чемпионата Европы по комбат самозащите ICO следующий Всеукраинский чемпионат, который также пройдет в мае, готовится принимать Одесса. Планируется, что соревнования пройдут на базе спорткомплексов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.