В Одессе прошел чемпионат области по Комбат самозащите ICO

Открытый чемпионат Одесской области по комбат самозащите ICO, посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана, собрал более 150 спортсменов из 15 клуба города и области. Чемпионат традиционно прошел при поддержке почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.

В сегодняшних соревнованиях принимают участие спортсмены, начиная от самых маленьких детей 6-7 лет, и спортсмены старшей возрастной категории. Самому старшему участнику 38 лет. Этот турнир является отборочным для чемпионата Украины, который будет проходить в марте в городе Броварах. Затем, в мае, Киев будет принимать чемпионат Европы,

- рассказывает руководитель Одесской областной организации комбат самозащита ICO Виталий Джига.

С удовольствием делятся впечатлениями от соревнований юные спортсмены. 6-й летний Витя Коротынский признается, что выступать было сложно, потому что ему попались сильные соперники. Один из них – 6-летний Илья. Он уже принимал участие в чемпионате Одесской области, и это выступление для него не первое.

Меня привела сюда мама, потому что я очень хотел заниматься этим видом спорта. Я становлюсь сильнее и хочу быть чемпионом Украины,

- признался Илья.

9-летний Ефим занял на соревнованиях 2-е место, но в перспективе также намерен стать чемпионом Украины.

Тренер нас очень хорошо готовил, чтобы мы показали, что мы лучше всех, - поделился Ефим.

13-летняя Любава Мирзоян занимается всего 4 месяца, но уже заняла 1-е место в своей возрастной категории.

Это мое первое соревнование, и сегодняшнюю победу я дарю своему папе, ветерану-афганцу, он раньше занимался боксом, и очень рад, что занимаюсь борьбой. Самозащита – это важно для девочек, - считает Любава.

Комбат самозащита ICO является сравнительно молодым видом спорта. Он включает в себя 15 видов единоборств в легком, усиленном и полном контакте. Такое многообразие разделов дает возможность спортсменам тренироваться с представителями других школ, стилей и видов единоборств. В прошлом году звание мастера спорта Украины по комбат самозащите ICO получил известный тайбоксер – выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», студент Международного гуманитарного университета Олег Гута. На торжественном открытии соревнований Виталий Джига вручил спортсмену соответствующее удостоверение.

Нет пределу совершенству. Мы часто выступаем по разным видам спорта, постоянно развиваемся, постоянно хотим стать лучше. Я прошел область, прошел чемпионат Украины и стал чемпионом – мастером спорта,

- поделился Олег Гута.

Одесскую областную организацию по комбат самозащите ICO уже более шести лет поддерживает почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов. Благодаря его участию Одесса имеет возможность принимать соревнования не только регионального, но и всеукраинского уровня.

Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов всегда оказывает помощь организационно в проведении соревнований. Юридическая академия и Сергей Васильевич предоставляют спортивные залы для проведения соревнований, а также в решение наших тренировочных вопросов, связанных с поездками спортсменов, с организацией соревнований, во всем всячески нам помогает и поддерживает,

- отметил Виталий Джига.

Постоянное развитие спортивной инфраструктуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета дает возможность тренироваться не только студентам вузов, но и другим спортсменам. Так же спортивные площадки университетов неоднократно принимали участников всеукраинских, международных и мировых соревнований.

Сергей Васильевич создает все условия для того, чтобы наши одесситы и спортсмены, студенты вузов могли развиваться, могли заниматься любимым делом и выбирать то, что нравится,

- добавил Олег Гута.

Сразу после чемпионата Европы по комбат самозащите ICO следующий Всеукраинский чемпионат, который также пройдет в мае, готовится принимать Одесса. Планируется, что соревнования пройдут на базе спорткомплексов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.